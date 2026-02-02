יואב כץ: ההתנהגות של ב"ש לא אתית, זה לא יפה

סאגת ג’בון איסט ממשיכה להעסיק את הפועל חיפה, אבל אסור לשכוח שעל הדשא מצבה די עגום. האדומים מהכרמל סופרים שישה מחזורים ברציפות ללא ניצחון ולפני זה היה גם את משחק ההדחה מגביע המדינה עם תבוסה 5:0 להפועל חיפה. הבעלים של הפועל חיפה, יואב כץ, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס לשלל נושאים.

האם דור חוגי בדרך לקבוצה?

״עדיין מוקדם להגיד״.

מה מונע מזה לקרות?

״מוקדם לדבר על זה. לא הייתי מרחיב דיבור על משהו שאין לי הרבה מידע לגביו״.

מה הסיכויים?

״אין לי אינפורמציה, אז אין לי מה לעשות, זה ספקולציות״.

דור חוגי (חגי מיכאלי)

איך אתה רואה את כל מה שקורה עם ג’בון איסט?

״אני חושב שההתנהגות של באר שבע היא מאוד לא אתית. ברגע זה נראה לי שכולם ירדו מהכל. אם לבאר שבע הייתה מטרה לפצות אותנו על המהלך הזה, אז הם ירדו מזה. ג’בון איסט חזר להתאמן והיה לו אימון טוב. האוהדים לא הפריעו לאימון ואולי מה שיקרה זה שהוא יישאר בהפועל חיפה עד תום העונה ובאר שבע תצטרך להילחם על האליפות בלעדיו. כרגע זה מה שנראה שיקרה״.

הפועל באר שבע הציעה 500 אלף ש״ח ורצית יותר.

״לא בדיוק. לא אדבר על סכומים, אבל מה שכן, אנחנו חשבנו בכיוון של שני שחקנים ופיצוי הולם וזה כנראה לא יגיע להסכמה. צריך הסכמה ולא הייתה. הם החליטו לרדת מזה לגמרי. זאת ההודעה שהם השאירו לנו. ייתכן שהוא יחזור לשחק בהפועל חיפה״.

ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

דיברת עם אלונה?

״לא״.

כמה אתה מאוכזב?

״אני לא רוצה לדבר באופן אישי. זה מאוד לא אתי. התפלאתי מאוד. זה לא מתאים. פשוט לא מתאים. רוצים שהכדורגל יהיה אתי ודוגמה לענפים אחרים וזה לא ככה. חבל. חבל מאוד״.

בעונה קודמת זה קרה לך עם גראפי, מאיימבו, איתמר נוי ומלמד. כולם עזבו ללא תמורה. העונה זה קורה עם איסט. האם יש הפקת לקחים שתמנע את כל זה בכל ינואר?

״בוא נגיד ככה. אף פעם הרחש בחש לא הוציא את הקבוצה מאיזון. הקבוצה נפרדה מגיא מלמד באופן יפה וההתנהגות של מכבי חיפה הייתה אתית. הכל היה טוב ויפה. גם עם שמואל שיימן שעבר לבית״ר ירושלים בינואר בעבר, הוא נשאר עד סיום העונה אצלנו וגם נתן גול ניצחון בגמר גביע נגד אותה בית״ר והכל טוב ויפה. העניין של לקחת תמונה ולפרסם אותה זה לא מעשה מכבד. אני הייתי מצפה מהאנשים שמובילים את הכדורגל הישראלי לקצת יותר״.

אלונה ברקת (ראובן שוורץ)

זה היה בכוונה?

״לא יודע אם זה מכוון או מקרי״.

גם זלאטנוביץ׳ חתם שם בינואר ולא הוציאו על זה כלום כי כיבדו את אייל סגל.

״אני לא יודע אם זה היה בכוונה. מה שאני כן יודע זה שהיו מקרים כאלו והכל עבר על מקומו בשלום. במקרה הזה אני לא יודע מה גרם לזה. אם זו טעות או מכוון. זה פשוט לא יפה״.

אתה מינית את גל אראל ונתת לו את ההזדמנות, אבל כשהוא מפוטר לא דיברת איתו.

״גל אראל קיבל את התקציב הגבוה בתולדות הפועל חיפה. היחסים שלי איתו הם מצוינים. הוא עבד קשה וזה לא קל להיות מאמן. אני בטוח שהוא יגיע להישגים. הקשר האישי הוא מצוין״.

גל אראל (עמרי שטיין)

אתה מפטר מאמן צעיר ואתה אפילו לא מדבר איתו.

״אני אדבר איתו, אין לי בעיה איתו״.

הוא נפגע מזה.

״אני מצטער. אין לי בעיה איתו. הוא בחור נהדר והוא יהיה מאמן נהדר. הוא גם יחזור להפועל חיפה. לפטר מישהו זה לא דבר נעים״.

אז בגלל שלא היה לך קל לא דיברת איתו?

״לא היו כאן שיקולים כאלו או אחרים״.

משהו התקדם עם המכירה של המועדון?

״הלוואי והיה לי משהו לספר״.