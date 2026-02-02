יום שני, 02.02.2026 שעה 17:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"באים לעשות את העבודה ולנצח את מכבי חיפה"

המנהל המקצועי של כפר קאסם, רועי כהן, ב"שיחת היום" לקראת הגביע מחר ב-20:00 מול הירוקים: "יום חג, רוצים להגיע לחצי". וגם: כמות הקהל וטוואטחה

|
שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)
שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)

מכבי חיפה תארח מחר (שלישי, 20:00) את מ.ס כפר קאסם למשחק במסגרת רבע גמר גביע המדינה, במה שברק בכר הגדיר כ”משחק הכי חשוב העונה”. המנהל המקצועי של היריבה מהליגה הלאומית, רועי כהן, עלה לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

יש תחושה שאפשר לעשות סנסציה?
“זה יום חג. מכבי חיפה בסמי עופר. רבע גמר. רוצים להגיע לחצי”.

כמה טאלב טוואטחה מתרגש?
“טאלב לא מראה רגשות. לאור זה שהוא גדל שם ושיחק שם וזה מועדון הבית שלו, אין לי ספק שהוא מתרגש מאוד. הוא מאמן הקבוצה והוא יעשה את העבודה שלו”.

כמה אוהדים יגיעו?
“לפי מה שאני שואל ובודק בכפר, אני מעריך שיהיו סביב 3,000 איש”.

טאלב טוואטחה (אופיר מגדל)טאלב טוואטחה (אופיר מגדל)

יש מחשבות אופטימיות?
“ראינו כבר הכל בכדורגל. אנחנו מגיעים מחר נגד קבוצה שהיא פייבוריטית ואמורה על הנייר לנצח בקלות. אנחנו אנשי כדורגל וראינו כמה דברים. אנחנו חולמים והכל יכול להיות. אנחנו באים לנצח. הסיכויים לא גדולים, אבל הם קיימים”.

הכנתם תכנית איך לנצח?
“במכבי חיפה יש שחקנים איכותיים, מאמן שיודע את העבודה. אי אפשר להגיד שאנחנו יכולים לנצח את המשחק אם ננצל חולשות שלהם. אם נשרוד עד דקה 30 ב-0:0 הלחץ יעבור אליהם ומשם הכל יכול לקרות. נגד אחי נצרת, מכבי חיפה כבר הובילה 0:3 אחרי 12 דקות. ננסה להלחיץ אותם. הפועל רמת גן לקחה גביע מהלאומית. זה כדורגל, הכל אפשרי. יש פה שחקנים טובים, מועדון טוב ומעטפת טובה. אנחנו מתרגשים, באים לעשות את העבודה. אם נצליח נשמח ואם לא נחזור לליגה”.

התאמנתם על פנדלים?
“אנחנו מוכנים לכל תרחיש”

שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)

יש לך מענק על זכייה?
“לא, אבל אם נתקדם ההנהלה תתגמל אותנו”.

