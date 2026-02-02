מלמד, אצילי, חוגי ועוד: גלעד קצב עושה סדר

חלון ההעברות בכדורגל הישראלי בעיצומו, כשקבוצות רבות מחפשות אחר חיזוק במטרה להגיע ביכולת הטובה ביותר אל היישורת האחרונה של העונה. סוכן השחקנים הבכיר, גלעד קצב, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

יהב גורפינקל עבר לקפריסין, ספר לנו על המעבר.

״יהב עשה שנתיים טובות בסיון, הוא רצה להתקרב לאזור אירופה. לרנקה זה מועדון מאוד גדול, קבוצה שנאבקת על אליפות ומשחקת בקונפרנס. יש קבוצות חזקות בליגה הקפריסאית כמו פאפוס ואומוניה שמשחקות גם באירופה. השחרור הבינ״ל הגיע והוא ישחק כבר במשחק הקרוב. אם הכל ילך כמצופה, הם צפויים לפגוש את קריסטל פאלאס באירופה. הוא מבסוט״.

ניב גבאי חתם במכבי חיפה עד 2029.

״יש הרגשה טובה. מכבי חיפה עושה דבר מצוין בעיניי. אני מקווה שזה יגיע גם לקבוצות אחרות. העולם שייך לצעירים. מכבי חיפה פתחה לא טוב את העונה, נתנה צ׳אנס לצעירים וקיבלה הרבה. הדוגמאות של גיא מלמד ועומרי אלטמן מראות לנו שכדורגלן צריך הרבה אורח רוח וסבלנות״.

ניב גבאי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

עד מתי החוזה של גיא מלמד במכבי חיפה?

״שנה וחצי״.

מה לגבי ההמשך?

״הם מרוצים ממנו ומהיכולת שלו. בסוף זה הכדורגל״.

השוק הרומני נפתח עכשיו.

״יש שם שוק. עופרי ארד עשה תקופה טובה בקייראט. גם גוני נאור, אביאל זרגרי, ניקיטה סטוינוב שנבחר אתמול שוב לשחקן מצטיין״.

מה עם יואב גראפי? ימשיך בהפועל חיפה גם בעונה הבאה?

״מי שרצה לעבור זה יואב עצמו. הייתה לו התחלה טובה. גם במכבי תל אביב יש דברים חדשים. צריך לראות מה הסיטואציה. יואב רצה לשחק וההחלטה שלו להגיע להפועל חיפה טובה״.

יואב גראפי (מדיה הפועל חיפה)

הוא עשה טעות כשעבר?

״לא. כל שחקן רוצה להגיע למועדון גדול ולהרוויח יותר. הוא הגיע והתחיל כשוער ראשון, נפצע ומליקה לקח את ההזדמנות. יש קבוצות טובות שמשוועות לחיזוק. בוא נראה מה יהיה״.

מה אתה צופה?

״מכבי חיפה החתימה כבר ותחתים עוד. גם ב״ש, בית״ר ומכבי תל אביב יחתימו ויאריכו חוזים. כולן רוצות חיזוק״.

מה עם עומר אצילי?

״כשהוא יהיה בריא הוא יחזור לשחק״.

עומר אצילי (חגי מיכאלי)

יש לכם הרבה שחקנים בבית״ר ירושלים.

״יש לנו שם כמות מכובדת. לא מעט שחקנים״.

הפועל חיפה רוצה את דור חוגי.

״הפועל חיפה רוצה, אבל בסוף הוא שחקן של בית״ר ירושלים והיא צריכה לקבל את ההחלטה. דור שחקן מצוין וטוב לו בבית״ר ירושלים. אני הייתי ממליץ לו לסיים את העונה בבית״ר ירושלים״.

דור חוגי חוגג (חגי מיכאלי)

מה הסיפור עם איסט והפועל באר שבע? עשו להפועל חיפה בית ספר.

״אתה יודע כמה שחקנים סגורים בקבוצות אחרות?״.

אבל לא רואים אותם עם החולצות האלה.

״בסדר, זאת הייתה טעות. ליואב יש מדיניות שהוא לא ישנה אותה. הפועל חיפה לא תחתים שחקנים לטווח ארוך, זה האיש״.

מה עם אלון תורג׳מן?

״אלון רוצה לסיים את העונה בהפועל באר שבע. יש סיכוי לקחת אליפות וההחלטה היא של הפועל באר שבע״.

אלון תורג'מן (רדאד ג'בארה)

מה עם איילון אלמוג?

״יש כמה קבוצות שרוצות אותו, נראה מה יהיה. הוא שחקן מצוין שצריך לשחק כדורגל כדי להראות מה הוא שווה. בקבוצות צמרת יש הרבה שחקנים טובים ואי אפשר לבוא בתלונות. השחקנים האלה עם חוזים וזאת החלטה משותפת מול המועדון״.