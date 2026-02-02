"כל אמירה גזענית מועברת מהפלסטינים לפיפ"א"

חודש פברואר הגיע והתקנון החדש והמחמיר של ההתאחדות לכדורגל, שיישרה קו עם פיפ”א בכל הנוגע לעונשים על עבירות של גזענות במגרשים, נכנס לתוקף. ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

כל המאבק של פיפ״א בגזענות עולה מדרגה. הקבוצות מבינות את גודל האירוע?

״אני חושב שהמועדונים שיודעים שיש להם בעיה עם שירי אוהדים מסוימים יודעים את זה. נגיד את זה ככה – אין לנו בעיות גזעניות עם אוהדי מכבי פתח תקווה. כל הסיסמאות האלה שאוהדים שרים הם קריאות אמת. משכנו עד כמה שניתן היה את מועד תחילת התקנון החדש מתוך ידיעה והבנה על איפה אנחנו נמצאים. אם היינו מתחילים קודם, יש מצב שכבר היינו במצב שלקבוצות יורדות נקודות״.

או ירידת ליגה.

״אם נגיע לסיטואציה בה מועדון יורד ליגה בגלל גזענות זו תעודת עניות. אנחנו עם שסובל מגזענות ואנחנו יודעים כמה זה בלתי נסבל. אדם גזען זה אדם עלוב, עלוב ביותר. לאנשים כאלה אין מקום במגרשי הכדורגל. הגזענות מבחינת פיפ״א היא לכל בעל תפקיד. לשופט, למאמן, לשחקן, או לכל אחד אחר. מהרגע שתועדה קריאה גזענית, נכנסים לתהליך ואין יותר מדי משחק״.

במכבי תל אביב שלחו הודעות לאוהדים שמי שיקרא קריאות גזעניות תישלל ממנו הזכות להגיע למשחקים.

״כל מועדון רציני עשה פעולות מסוימות. חלק באופן פומבי וחלק באופן פרטי. יש פה מקל וגזר. כל קבוצה תצטרך להציג איך היא פועלת כדי לצמק את הפעולות האלה. התקנון הישראלי ניסה ללכת בין הטיפות. אנחנו מבינים את הסיטואציה בה אנחנו נמצאים. גם העניין של למשוך את תחילת ההפעלה של הסעיפים וגם תחומים בתוך התקנון. מעל כל הדבר הזה נמצאת פיפ״א. ההתאחדות הישראלית היא התאחדות שבה יש מישהו מעליה שרק מחפש אותה. כל ידיעה, כל אמירה, כל זה מתועד ומועבר על ידי התאחדות פלסטינית לפיפ״א. אנחנו מרגישים די בטוח על הקרקע, יש לנו בתי דין עצמאיים, אבל יש פה אנשים שרק מחכים לטעות שלנו כדי שנשלם על זה. אם אוהדי הכדורגל חושבים שהכדורגל שייך להם, שישמרו עליו״.

האם אנחנו צפויים לקבל פתאום שליחי פתע כאלה של פיפ״א?

״יש לנו מוטו של בועטים את הגזענות מהמגרשים. היכולת לזהות אירועים גזעניים היא קלה. לא צריך להטיס לפה אנשים כדי להבחין בזה. לא צריך בוחנים, הדברים האלה מקבלים במה ומגיעים אליהם לבד״.

“כולנו רוצים הכרעות על כר הדשא”

יש לכם הנחיות מיוחדות למשקיפים?

״מה שהשתנה כרגע זה תקנון וענישה. ההוראות הן אותן הוראות. מה שמשתנה זה המחירון. הוא יהיה כבד מאוד. כולנו רוצים הכרעות על כר הדשא. שאוהדים לא יבכו שאליפות מוכרעת על ידי בית הדין. לא רוצים להגיע לשם, אבל הכל זה תוצר של אוהדים״.

מה עירוני טבריה רוצים משינו זוארץ?

״בעיניי מיותר לחלוטין. המינימום המתבקש זה להאזין לראיון. שינו אמר שהוא לא מתייחס למקרה הספציפי שלהם. יש סיפורים גדולים יותר. קיבלנו החלטה לא פשוטה, לכבד את ההליך המשמעתי והחלטנו לא לדבר. ההליך יתנהל אך ורק בבית הדין. טבריה רוצה לעשות דברים בתקשורת, זה שלהם״.

תובע ההתאחדות לא טבע שם?

״יש החלטה שמגיעה מהקודקוד, שינו זוארץ, לנסות לצמצם את הנגעים. יש כל מני דברים שקורים בהרבה קבוצות. יש תקציבים לזה ושינו רוצה להילחם בכל הדברים האלה. אם נצטרך להקים בית דין מיוחד שיעסוק בזה, אז נעשה את זה. אני לא יודע מה הפרופורציות של התופעה. כל מה שגילינו מידרנו, אבל סביר שיש עוד דברים. המטרה היא לשכנע את כולם שכל מה שאנחנו רואים זה מה שקורה״.