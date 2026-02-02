בצל האיום של טבריה: הנוער שלה חטף 7:1 מחדרה

הפער בין המקום הראשון לשני נותר על ארבע נקודות, גם לאחר המחזור ה-17 בליגה הלאומית לנוער מחוז צפון. בסוף השבוע התקיימו להם משחקי המחזור השני במסגרת הסיבוב השני בליגה השנייה בטיבה לשנתוני 2008-2006, כשבמוקד – ניצחונה של המוליכה הפועל חדרה, 1:7 על עירוני טבריה, ברקע איום המועדון לעלות עם הנוער בליגת העל.

בנוסף, בית"ר טוברוק הנחילה הפסד ליגה שלישי העונה לבני סכנין, שמתרחקת כבר 12 נקודות מהמקום הראשון. מ.ס קריית ים רשמה 2:4 על מכבי עירוני קריית אתא. הפועל עפולה חזרה לחייך תחת הדרכתו של יובל שטרית, כשניצחה הקבוצה 1:3 את הפועל נוף הגליל. מ.כ נווה יוסף עם 3:4 משוגע נגד מכבי צור שלום.

הפועל חדרה – עירוני טבריה 1:7

הפועל חדרה ממשיכה להביס כל מה שעומד מולה. הפעם, עירוני טבריה הייתה זו שספגה למעלה משישה שערים, בדומה לנשר, עפולה, בית שאן ונווה יוסף. ניצחון 13 העונה לחבר'ה של מיכאל דיין, בזכות שערים של אלמוג ימהרן (צמד), רועי שלו, וילסקו כריסטיאן נדקי, עילאי מולי, רפאל בן ציון ומואמן קבהא. עמית סארה צימק ל-4:1. רוי אילוק, שוערה של טבריה, ראה אדום בדקה ה-65. השביעייה לרשת של טבריה? כמעט 20% מסך השערים שספגה העונה.

שחקני הנוער של הפועל חדרה (באדיבות המועדון)

בית"ר טוברוק – בני סכנין 0:1

ניצחון שכולו הקדשה לבלם עומר פרי, שנפצע בהתמודדות בדקה ה-37 ופונה לבית החולים (שלומו טוב). סכנין הקשתה עד מאוד על המקומיים, אלא שרגע אחד של איבוד הריכוז הביא לבעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכותה של טוברוק. אל הכדור ניגש עדי יצחק שהכניע את השוער שגדל בכרמיאל, אבישי יהב, וקבע את תוצאת המשחק. בסיום, 0:1 לבית"ר טוברוק שנמצאת במקום השלישי.

מאמן הקבוצה, רון קלר, סיכם את המשחק: "זה היה משחק חשוב במסע של הקבוצה העונה. אני גאה בשחקנים על ההקרבה, המחויבות, העבודה הקשה והרצון שהשקיעו, ושמח שבסופו של דבר התוצאה הגיעה בהתאם להשקעה הגדולה. אנחנו עם הפנים קדימה להמשך המשימות. אני מאחל החלמה מהירה לעומר שנפצע במשחק והובהל לבית חולים".

שחקני הנוער של בית"ר טוברוק (באדיבות המועדון)

הפועל נוף הגליל – הפועל עפולה 3:1

סוף כל סוף הפועל עפולה משיגה ניצחון בעידן יובל שטרית, שהגיע לפני כשבועיים למועדון. זה הלך קשה, אבל עם הרבה אמונה החבר'ה שלו הפכו את התוצאה מול נוף הגליל. לאחר מחצית מאופסת, אור מרדכי קבע 0:1 לביתיים, שבדקה ה-63 נותרו ב-10 שחקנים לאחר צהוב שני ואדום לעברו של ניקולזי קחלישוילי. מוחמד זועבי (צמד) ואוריון שאטו הפכו הביאו ניצחון יקר לקבוצה מבירת העמק.

שחקני הנוער של הפועל עפולה (באדיבות המועדון)

מכבי עירוני קריית אתא – מ.ס קריית ים 4:2

קריית ים שומרת על הפער בינה לבין המוליכה, העומד על ארבע נקודות. קיקו כהן חזר אל הקווים והוביל את קבוצתו לניצחון 11 העונה. הפעם, משערים של הראל שניידר, אחמד ספורי, שניר הרשקו וסקו סילה. אור גיני ורם שפר צימקו למקומיים, שראו לא פחות משמונה כרטיסים צהובים נשלפים לעברם מכיסו של ערד מרקוביץ. בקריית ים לא מוותרים על חלום העלייה לליגת העל.

מ.כ נווה יוסף – מכבי צור שלום 3:4

בתום משחק משוגע עם שבעה שערים, נווה יוסף השאירה את הנקודות בבית. נוכח התוצאה, נווה יוסף חלפה על פני בני סכנין שרק בעונה שעברה שיחקה בליגת העל לנוער, ולזכותה כבר 29 נקודות כשהיא נמצאת במקום הרביעי המכובד. אלמוג קיטה ואילעי לוי התכבדו בצמד כ"א, בצד השני,שריף סולימן עם צמד משלו ושער של עילאי פז, לא הספיקו לצור שלום.

נוער מ.ס קריית ים (באדיבות המועדון)

מכבי אחי נצרת – צעירי כפר כנא 0:3

ניצחון חשוב סימן עלייה מעל הקו האדום. הירוקים מעילוט השיגו שלוש נקודות יקרות במאבקי התחתית הבוערת, כשהורידו אל מתחת לקו את צעירי כפר כנא. שחקניו של נג'ואן גרייב ידעו מה עליהם לעשות וכך היה, בזכות שערים של מוחמד עואודה, חוסיין ח'ליל וסמיר זערורה. כפר כנא נותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-55 (צהוב שני ואדום לאיהם עאסלה).

ינעלו את המחזור: הפועל בית שאן – עירוני נשר (03/02, בית שאן, 18:30)

הפועל אום אל פאחם הייתה לקבוצה החופשית במסגרת המחזור