לא רק כדורגל: יעקב שחר בדרך לאקזיט ענק

נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, ממשיך להוכיח שההצלחה שלו לא נעצרת על כר הדשא באצטדיון סמי עופר. על פי דיווח שהוציאה הבוקר (שני) חברת 'הפניקס פיננסים' לבורסה, נשיא הירוקים ושותפיו העסקיים נמצאים בדרך לאקזיט מרשים במיוחד.

על פי הדיווח, מתנהל משא ומתן מתקדם לרכישת השליטה בחברת ‘BUYME’ (ביי מי טכנולוגיות), המצויה בבעלותם של שחר ומשפחת קז. העסקה המדוברת מתייחסת לרכישת 67% ממניות החברה, כאשר תג המחיר המסתמן משקף לחברה שווי פנטסטי של כמיליארד שקל.

חברת 'BUYME', המוכרת לרוב הישראלים כפלטפורמה המובילה לרכישת שוברי מתנה (Gift Cards) דיגיטליים, הפכה בשנים האחרונות למעצמה בתחום הטבות העובדים והמתנות, וכעת נראה ששחר עומד לגזור קופון נאה על ההשקעה.

בהודעה הרשמית של הפניקס לבורסה נכתב כי: "החברה מאשרת כי היא מנהלת משא ומתן מתקדם להתקשרות בעסקה במסגרתה תרכוש שליטה בחברת ביי מי". עוד צוין כי כחלק מהמהלך, צפוי להיחתם הסכם שיסדיר אופציות (Put ו-Call) הדדיות, שיאפשרו להפניקס לרכוש את יתרת המניות בחברה במועד עתידי שייקבע.