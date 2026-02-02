יום שני, 02.02.2026 שעה 12:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

לא רק כדורגל: יעקב שחר בדרך לאקזיט ענק

נשיא חיפה ושותפיו במו"מ למכירת השליטה (67%) בחברת 'BUYME' לידי הפניקס לפי שווי של כמיליארד שקל. על הפרק גם אופציות למכירת יתרת המניות בעתיד

|
יעקב שחר (עמרי שטיין)
יעקב שחר (עמרי שטיין)

נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, ממשיך להוכיח שההצלחה שלו לא נעצרת על כר הדשא באצטדיון סמי עופר. על פי דיווח שהוציאה הבוקר (שני) חברת 'הפניקס פיננסים' לבורסה, נשיא הירוקים ושותפיו העסקיים נמצאים בדרך לאקזיט מרשים במיוחד.

על פי הדיווח, מתנהל משא ומתן מתקדם לרכישת השליטה בחברת ‘BUYME’ (ביי מי טכנולוגיות), המצויה בבעלותם של שחר ומשפחת קז. העסקה המדוברת מתייחסת לרכישת 67% ממניות החברה, כאשר תג המחיר המסתמן משקף לחברה שווי פנטסטי של כמיליארד שקל.

חברת 'BUYME', המוכרת לרוב הישראלים כפלטפורמה המובילה לרכישת שוברי מתנה (Gift Cards) דיגיטליים, הפכה בשנים האחרונות למעצמה בתחום הטבות העובדים והמתנות, וכעת נראה ששחר עומד לגזור קופון נאה על ההשקעה.

יעקב שחר (ראובן כהן, מכבי חיפה)יעקב שחר (ראובן כהן, מכבי חיפה)

בהודעה הרשמית של הפניקס לבורסה נכתב כי: "החברה מאשרת כי היא מנהלת משא ומתן מתקדם להתקשרות בעסקה במסגרתה תרכוש שליטה בחברת ביי מי". עוד צוין כי כחלק מהמהלך, צפוי להיחתם הסכם שיסדיר אופציות (Put ו-Call) הדדיות, שיאפשרו להפניקס לרכוש את יתרת המניות בחברה במועד עתידי שייקבע.

