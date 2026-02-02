מי הישראלי הכי גדול: אבדיה או דולגופיאט?

בחירתו של דני אבדיה לאולסטאר הציתה מחדש את הדיון על זהות הספורטאי הישראלי הגדול בהיסטוריה. מצד אחד כדורסלן שלא רק הפך לכוכב המרכזי של קבוצתו, אלא גם לאחד הטובים ב-NBA ויהיה חלק ממשחק הכוכבים. ומנגד, ארטיום דולגופיאט עם מדליות זהב וכסף אולימפיים ושורת תארים בינלאומיים. הצביעו בסקר בסוף הכתבה.

דני אבדיה - כוכב על הבמה הגדולה בעולם

הקריירה של אבדיה השתנתה לחלוטין העונה. מי שנבחר על ידי וושינגטון במקום התשיעי בדראפט ועבר בטרייד לפורטלנד, עשה היסטוריה עם הפיכתו לישראלי הראשון שישחק באולסטאר ה-NBA. אבדיה מגיע למועדון היוקרתי של 24 השחקנים הטובים בעולם, והמספרים שלו מדברים בעד עצמם: 25.5 נקודות, 7.2 ריבאונדים ו-6.7 אסיסטים בממוצע למשחק העונה.

אבדיה עשה העונה קפיצת מדרגה אדירה והרגיל אותנו למספרים של אולסטאר במשך חודשים – מספרים שאפשר היה רק לפנטז עליהם משחקן ישראלי בליגה הטובה בעולם. אבל אבדיה לא עצר, לוקח את פורטלנד על הגב וישתף פעולה עם לוקה דונצ’יץ’, ניקולה יוקיץ’, יאניס אנטטוקומפו, ויקטור וומבניאמה ואחרים. מעבר לכך, צריך לקחת בחשבון גם את ההשפעה התרבותית של אבדיה עם הבאז ותשומת הלב הרבה שהוא מרכז סביבו בספורט הישראלי.

דני אבדיה אחרי הבחירה לאולסטאר

ארטיום דולגופיאט - ווינר של רגעי אמת

הטיעון בעד דולגופיאט מתחיל ונגמר בהישגים חסרי תקדים. בספורט האולימפי, אין הישג גדול ממדליה, ודולגופיאט עשה היסטוריה. מדליית הזהב בטוקיו 2020 הפכה אותו לאלוף אולימפי ולגיבור לאומי, והכסף בפאריס 2024 חיזק את מעמדו כאחד הספורטאים הגדולים שידעה ישראל. הוא הישראלי היחיד שהצליח לזכות במדליות בשתי אולימפיאדות רצופות כמתעמל פעיל, הישג נדיר בקנה מידה עולמי.

מעבר לאולימפיאדות, דולגופיאט שלט גם בזירה הבינלאומית השוטפת: אלוף עולם ב-2023, אלוף אירופה ב-2020 וב-2022, ושם קבוע על הפודיום בתחרויות הגדולות. הטיעון שלו חד וברור – הוא השמיע את “התקווה” על הבמה החשובה בעולם.

ארטיום דולגופיאט (שחר גרוס)

אז מי הגדול מכולם - אבדיה או דולגופיאט? הצביעו בסקר בערוץ הוואטסאפ של אתר ONE.