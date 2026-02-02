יום שני, 02.02.2026 שעה 12:17
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
63%5388-562849ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
55%5636-566649פילדלפיה 76'
52%5335-532746אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
45%5813-594951שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5864-545449אינדיאנה פייסרס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5419-591350אוקלהומה ת'אנדר
68%5201-551247יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
67%5864-605851דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
59%5873-607051מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
53%5680-558049לוס אנג'לס לייקרס
49%5201-523547לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
33%5665-549748ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
27%5935-561749ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

מי הישראלי הכי גדול: אבדיה או דולגופיאט?

כוכב פורטלנד הפך לאחד השחקנים הטובים בעולם וישחק באולסטאר, המתעמל זכה בשתי מדליות אולימפיות והיה אלוף עולם ואירופה. הצביעו בוואטסאפ של ONE

|
דני אבדיה וארטיום דולגופיאט (רויטרס ורדאד ג'בארה)
דני אבדיה וארטיום דולגופיאט (רויטרס ורדאד ג'בארה)

בחירתו של דני אבדיה לאולסטאר הציתה מחדש את הדיון על זהות הספורטאי הישראלי הגדול בהיסטוריה. מצד אחד כדורסלן שלא רק הפך לכוכב המרכזי של קבוצתו, אלא גם לאחד הטובים ב-NBA ויהיה חלק ממשחק הכוכבים. ומנגד, ארטיום דולגופיאט עם מדליות זהב וכסף אולימפיים ושורת תארים בינלאומיים. הצביעו בסקר בסוף הכתבה.

דני אבדיה - כוכב על הבמה הגדולה בעולם

הקריירה של אבדיה השתנתה לחלוטין העונה. מי שנבחר על ידי וושינגטון במקום התשיעי בדראפט ועבר בטרייד לפורטלנד, עשה היסטוריה עם הפיכתו לישראלי הראשון שישחק באולסטאר ה-NBA. אבדיה מגיע למועדון היוקרתי של 24 השחקנים הטובים בעולם, והמספרים שלו מדברים בעד עצמם: 25.5 נקודות, 7.2 ריבאונדים ו-6.7 אסיסטים בממוצע למשחק העונה.

אבדיה עשה העונה קפיצת מדרגה אדירה והרגיל אותנו למספרים של אולסטאר במשך חודשים – מספרים שאפשר היה רק לפנטז עליהם משחקן ישראלי בליגה הטובה בעולם. אבל אבדיה לא עצר, לוקח את פורטלנד על הגב וישתף פעולה עם לוקה דונצ’יץ’, ניקולה יוקיץ’, יאניס אנטטוקומפו, ויקטור וומבניאמה ואחרים. מעבר לכך, צריך לקחת בחשבון גם את ההשפעה התרבותית של אבדיה עם הבאז ותשומת הלב הרבה שהוא מרכז סביבו בספורט הישראלי.

דני אבדיה אחרי הבחירה לאולסטאר

ארטיום דולגופיאט - ווינר של רגעי אמת

הטיעון בעד דולגופיאט מתחיל ונגמר בהישגים חסרי תקדים. בספורט האולימפי, אין הישג גדול ממדליה, ודולגופיאט עשה היסטוריה. מדליית הזהב בטוקיו 2020 הפכה אותו לאלוף אולימפי ולגיבור לאומי, והכסף בפאריס 2024 חיזק את מעמדו כאחד הספורטאים הגדולים שידעה ישראל. הוא הישראלי היחיד שהצליח לזכות במדליות בשתי אולימפיאדות רצופות כמתעמל פעיל, הישג נדיר בקנה מידה עולמי.

מעבר לאולימפיאדות, דולגופיאט שלט גם בזירה הבינלאומית השוטפת: אלוף עולם ב-2023, אלוף אירופה ב-2020 וב-2022, ושם קבוע על הפודיום בתחרויות הגדולות. הטיעון שלו חד וברור – הוא השמיע את “התקווה” על הבמה החשובה בעולם.

ארטיום דולגופיאט (שחר גרוס)ארטיום דולגופיאט (שחר גרוס)

אז מי הגדול מכולם - אבדיה או דולגופיאט? הצביעו בסקר בערוץ הוואטסאפ של אתר ONE.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */