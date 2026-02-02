אלקראס אלוף אוסטרליה: "חלום שהתגשם"

עולם הטניס קיבל אתמול (ראשון) הוכחה סופית ומוחצת לכך שעידן חדש כבר כאן, והוא שייך לאדם אחד. קרלוס אלקראס, הפנומן הספרדי, רשם את אחד ההישגים הגדולים ביותר בתולדות הענף כשגבר בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה על נובאק דג'וקוביץ' בתוצאה 6:2, 2:6, 3:6, 5:7. הניצחון לא רק העניק לו את הגביע היוקרתי במלבורן, אלא הפך אותו לשחקן הצעיר ביותר בהיסטוריה (בגיל 22) שמשלים "גראנד סלאם קריירה" – זכייה בכל ארבעת הטורנירים הגדולים.

בעודו מתאושש מהחגיגות, אלקראס כבר מתכנן את הדרך שבה ינציח את הרגע ההיסטורי על גופו. "אני כבר יודע שזה יהיה קנגורו קטן", סיפר הספרדי בחיוך במהלך סבב הראיונות המסורתי של היום שאחרי. "אני פשוט עדיין לא סגור על המיקום המדויק. אני חושב על הרגל, אבל לא יודע אם זה יהיה על השוק הימנית או השמאלית". הקעקוע המתוכנן יצטרף לאוסף המזכרות של השחקן, שנוהג לציין הישגים משמעותיים בקריירה שלו בדיו על העור.

קרלוס אלקראס חותם על חתימה לילד כדורים. (רויטרס)

היום שאחרי הגמר הגדול היה רגוע בהרבה מהדרמה על המגרש. אלקראס התייצב לצילומים המסורתיים בבניין התערוכות המלכותי במלבורן, כשהוא לבוש בסטייל מוקפד הכולל חליפה שחורה ונעלי לופרס ללא גרביים, כשהגביע הנוצץ לצידו. לפי הדיווחים באוסטרליה, את הלילה שאחרי הניצחון בילה אלקראס בחיק משפחתו בסוויטה במלון, שם חגגו בצניעות יחסית עם פיצה, בירה ושמפניה.

"אני עדיין לא מאמין שעשיתי את זה", כתב אלקראס למעריציו ברשתות החברתיות. "זה חלום שהתגשם עבורי – גראנד סלאם קריירה. אני נהנה מהרגע המדהים הזה ולא יכול לשכוח את התמיכה והאהבה שקיבלתי". על הרגעים האחרונים של המשחק מול דג'וקוביץ', אלוף אוסטרליה 10 פעמים בעבר, הוסיף: "לפני הנקודה האחרונה עברו לי המון דברים בראש. הייתי לחוץ מאוד, ממש רעדתי. ברגע שראיתי את הכדור שלו יוצא החוצה, אמרתי לעצמי 'אוקיי, עשיתי את זה'. זה היה רגש עילאי".

ההישג של אלקראס מציב אותו בשורה אחת עם ענקי הדור: דון באדג', פרד פרי, רוי אמרסון, רוד לייבר, אנדרה אגאסי, רוג'ר פדרר, רפאל נדאל ונובאק דג'וקוביץ'. הוא השחקן התשיעי בלבד בהיסטוריה שזוכה בכל ארבעת המייג'ורים, ועשה זאת בגיל צעיר משמעותית מנדאל (שהיה בן 24 ושלושה חודשים), פדרר (כמעט 28) ודג'וקוביץ' (29).

קרלוס אלקראס חוגג עם הגביע לאחר הניצחון (רויטרס)

למרות ההישג הכביר, התיאבון של הספרדי לא יודע שובע. הוא כבר הציב לעצמו את המטרות הבאות: השלמת זכייה בכל תשעת טורנירי המאסטרס 1000 (חסרות לו זכיות בקנדה, שנחאי ופריז), זכייה בטורניר סוף השנה וגביע דייוויס עם נבחרת ספרד. "אני שונא להפסיד, וזו המוטיבציה שלי – לנסות להפסיד כמה שפחות", הסביר. "אני רוצה להשיג את המטרות האלו עבור המדינה שלי ועבור הצוות שלי".

כשנשאל על האפשרות שימשיך לשחק ברמות הגבוהות ביותר גם בגיל 38, כפי שעושה דג'וקוביץ', ענה אלקראס בכנות: "נראה כמה זמן אשחק. אני מקווה להיות בכושר כזה בגיל 38, להתחרות בצעירים ולהגיע לגמרים של גראנד סלאם. מה שלמדתי השנה זה להעריך וליהנות מכל שנייה. לא רק להניף גביעים, אלא פשוט לשחק טניס, לנצח, להפסיד – פשוט להעריך את החיים שאני חי".