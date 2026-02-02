עוזב את מכבי ת"א: אביאל גלאם עובר לנתניה

יהלום חדש בהגנת מכבי נתניה. במועדון הוחלט להחתים את אביאל גלאם לשלוש שנים קדימה, כשמגיע הוא ממכבי תל אביב, במדיה שיחק למשך שנה וחצי. במשך שנתיים היה באקדמיה במכמורת ומציינים עליו כי שחקן הגנה ראוי ואיכותי בשנתון שלו (2010). יחבור לקבוצת נערים ב' של המועדון. חתימתו בוצעה באמצעות נציגו, אדם קידן, בנוכחותו של בני לם מהמועדון.

אל מכבי נתניה יגיע לאחר שפתח עונה שנייה ברציפות במכבי תל אביב, בקבוצת נערים ב' של המועדון, הנמצאת לה במקום השני בטבלה, בעוד נתניה במקום החמישי, בפער של שמונה נקודות ממנה. רשם העונה 10 משחקים תחת הדרכתו של יהונתן סופר, כשבעונה החולפת, עונתו הראשונה בצהוב-כחול, רשם 28 הופעות, בעונה שהסתיימה באליפות.

בדצמבר 2020 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל, כשחבר אז למחלקת הנוער של הפועל פרדסיה. לאחר שנתיים, הגיע בתחילת עונת 2022/23 למחלקת הנוער של הפועל לב השרון, במדיה שיחק שנתיים רצופות עד מעברו לליגה של הגדולים – למכבי תל אביב. יש לציין כי היה גם במשך שנתיים באקדמיה של מכמורת, שם השאיר רושם חיובי.

בסוף השבוע, במסגרת המחזור ה-21 בפלייאוף העליון בליגת נערים ב' – על, מכבי נתניה תצא לרעננה, שם תפגוש את הפועל המקומית. מכבי נתניה מגיעה להתמודדות מהמקום החמישי כשלרשותה 37 נקודות, בעוד הפועל רעננה מגיעה להתמודדות מהמקום השביעי, כשלרשותה 28 נקודות. רעננה ספגה 32 שערים לעת עתה, הכי הרבה מבין קבוצות הפלייאוף העליון.