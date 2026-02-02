"הניצחון על שמשון - משחק של אנחנו עדיין בליגה"

מכבי קריית גת בלתי מנוצחת ובלתי ניתנת לעצירה. בכל שבוע אומרים 'והנה, אולי זו תעצור אותה ואולי ההיא'. זה פשוט לא קורה. בסוף השבוע אירחה שמשון תל אביב את המוליכה, כשבסיום 1:3 למכבי קריית גת. "לשמשון הסגל השני בטיבו בליגה, הם קבוצה טובה, יש להם שחקנים איכותיים", ציין מאמן המוליכה רומן זולו בפני ONE. ועדיין, לקריית גת כבר 15 ניצחונות ו-48 נקודות.

את רומן זולו פגשנו גם באצטדיון טוטו יבנה, הרי שהגיע לאחר אימון מסכם של קבוצתו לקראת שמשון תל אביב. הוא הגיע לצפות ביריבה אותה יפגוש בבית, בשישי הקרוב (06/02) ב'כרמי גת' קריית גת, בשעה 12:25. מכבי יבנה, כזכור, בדומה לקריית גת, ניצחה במסגרת המחזור ה-18 בליגה, כשרשה לא פחות מ-1:4 על מ.ס דימונה שנמצאת, אפלא ופלא, במקום השני, עם 31 נקודות.

"היה משחק לא קל", ציין זולו בפני ONE, על ההתמודדות מול שמשון תל אביב. "אנשים לא מבינים כמה קשה להחזיק קבוצה כזו, כשאתה בפער כזה גדול מהמקום השני. אולי לפתע תהיה ירידת מתח או רפיון. מי שראה את מכבי קריית גת במוצאי השבת – זה היה משחק שאנחנו חייבים לנצח אותו כדי להגיד שאנחנו עדיין בליגה, מבחינת המחויבות וההקרבה".

שחקני קריית גת (יונתן גינזבורג)

רומן זולו: “מכבי יבנה קבוצה איכותית”

"מכבי יבנה קבוצה איכותית", סיכם בדבריו רומן ולא הוסיף על ההכנות, כי יודע שיכולה יבנה לעשות, אולי, מה שאף אחד לא הצליחה עד כה ולכן – לגביה – שומר על פרופיל נמוך. כבר שמונה משחקים רצופים שעופר טסלפפה ושחקניו ביבנה משיגים לכל הפחות נקודה מול היריבות שלהן. ההפסד האחרון של הקבוצה היה ב-05/12, 2:0 למ.כ ירושלים.

בנקודת הזמן הנוכחית, מכבי קריית גת ומכבי יבנה הן הקבוצות המחויבות ביותר, אלו שרוצות להשיג את מלוא הנקודות מול היריבה שמגיעה מולן. קריית גת, כאמור, בלתי מנוצחת. מה גם שזו הקבוצה שהבקיעה הכי הרבה שערים בליגה (46) וספגה הכי מעט שערים (15). לחשוב ש-10 מהשערים שספגה העונה קריית גת – היו בבית שלה. ביבנה מכירים זאת ומבחינתם זו פרצה.

מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

כשיש 36 נקודות בקופה, והקבוצה 17 הפרש מהמקום השני, הסיכוי שמכבי קריית גת לא תעלה העונה לליגה הלאומית הוא תלוש מהמציאות. כמעט בלתי אפשרי על הנייר, בוודאי כשהליגה די שוויונית העונה ורק קבוצה אחת, לעת עתה, מעל כל היתר. הסטטיסטיקה, כך נדמה, צפויה להכות עונה 12 ברציפות.

כזכור, ב-11 העונות האחרונות (ברציפות), יש לנו עולה לליגה הלאומית, מבין אלו שהשיגו, לכל הפחות, ארבע נקודות, בשני המחזורים הראשונים בליגה א' דרום. בעונה החולפת, לצורך העניין, עירוני מודיעין, השיגה בשני המחזורים הראשונים שש נקודות ובשורה התחתונה – משחקת כיום בליגה הלאומית. כנראה שמכבי קריית גת בדרך לשמור על הסטטיסטיקה הזו עונה 12 ברציפות.