בעיטת העקרב של כוכב טוטנהאם ואוהד ארסנל

האוהדים הצעירים של ארסנל, כולל כדורגלנים, כלל לא ראו את האליפות האחרונה שלה. דומיניק סולאנקה נולד בזמן כדי לחזות בעונה ההיסטורית של התותחנים ללא הפסד ב-2003/04. הוא היה אז בן 6, כלומר גדול מספיק כדי לעודד ביחד עם אביו, אוהד שרוף של הקבוצה, את תיירי הנרי, פטריק ויירה וחבריהם. כעת, בחלוף 22 שנה, הוא עשוי לתרום את חלקו המיוחד לשבירת הבצורת הארוכה, גם אם הוא עצמו לובש את מדי היריבה הלונדונית המושבעת, טוטנהאם.

אתמול (ראשון) נראתה מנצ'סטר סיטי בדרך לניצחון חלק יחסית במגרשם של התרנגולים, והובילה 0:2 בהפסקה. ואולם, סולאנקה מצא את העיתוי האופטימלי להבקיע את שערי הליגה הראשונים שלו העונה. תחילה הוא היה חתום על השער המצמק, שהיה שנוי במחלוקת כי באופן עקרוני הוא בעט ברגלו של מארק גואהי, וכך גרם לכדור להתגלגל פנימה. אלא שאז הגיע הביצוע שהשכיח לגמרי את האירוע הקודם.

בדקה ה-70 התחבר איכשהו סולאנקה בזינוק ארקובטי להגבהה של קונור גלאגר, ושלח את הכדור בקשת בבעיטת עקרב ייחודית מעל ידיו של ג'אנלואיג'י דונארומה. האיטלקי הצליח לגעת, אך לא מנע את השוויון, ויש שמוכנים להעניק כבר עכשיו לסולאנקה את הפרס על השער היפה ביותר של העונה. הוא קבע 2:2, העניק קצת שמחה לקבוצתו ששקועה בחלק התחתון של הטבלה, וחשוב מכך - גזל שתי נקודות יקרות ממנצ'סטר סיטי.

דומיניק סולאנקה וצ'אבי סימונס בטירוף (רויטרס)

ארסנל הגדילה את יתרונה בפסגה ל-6 נקוודת, ולא כל אוהדי טוטנהאם מרוצים מכך, אך סולאנקה כן, ועוד איך. הוא עצמו כבר העיד שאהבתו לתותחנים דעכה קצת עם השנים, אבל אביו מאושר עד הגג, ומבחינה משפחתית התואר של מיקל ארטטה יהווה סיבה למסיבה.

השער הזה מצדיק אולי, באיחור מסוים, את הסכום ששולם תמורתו. סלואנקה הגיע לטוטנהאם מבורנמות’ בקיץ 2024 תמורת שיא מועדון של 65 מיליון ליש"ט, והמטרה הייתה ברורה: להיכנס לנעליו העצומות של הארי קיין שעזב לטובת באיירן מינכן שנה קודם לכן. מובן שאיש לא העלה בדעתו כי מישהו מסוגל לחקות את קיין, מגדולי החלוצים האנגלים בכל הזמנים, אבל הציפיות מסולאנקה היו גבוהות יחסית. בעונתו האחרונה במדי הדובדבנים הוא הבקיע 19 שערי ליגה, ורק ארלינג הולאנד, קול פאלמר ואלכסנדר איסאק דורגו לפניו. לו היה יכול להיות חצי קיין, האוהדים היו מאושרים.

קצת מוזר להיזכר בכך בדיעבד, אבל פעם סולאנקה נחשב להבטחה גדולה יותר בהשוואה לקיין, בזמן אמת. קפטן נבחרת אנגליה מבוגר ממנו ב-4 שנים בלבד, והצלחתו בטוטנהאם לא הייתה מיידית בלשון המעטה. עד גיל 20 נדד קיין בהשאלות לא מוצלחות בלייטון אוריינט, מילוול, נוריץ' ולסטר. את קפיצת המדרגה הוא עשה רק בעונת 2014/15, וזו גם העונה בה ערך סולאנקה את הופעת הבכורה בליגת האלופות במדי צ'לסי, באדיבותו של ז'וזה מוריניו.

כי באקדמיה של הכחולים, אליה התקבל למרות שאביו היה מעדיף את ארסנל, נחשב סולאנקה לעילוי חריג. הוא כבש בקצב מסחרר, שיחק לרוב בקבוצות עם ילדים בוגרים ממנו, והצטיין בו זמנית כחלוץ מרכזי ופליימייקר. באותה תקופה, ראה אותו ארסן ונגר במשחק מול הנוער של ארסנל והעיר כי מעולם לא ראה כדורגלן כה צעיר עם חוכמת משחק כה מרשימה. סולאנקה היה מלך השערים כאשר נבחרת אנגליה עד גיל 17 זכתה באליפות אירופה ב-2014, הבקיע בחצי הגמר ובגמר, ולפרשנים לא היה ספק כי מדובר בסופרסטאר בהתהוות.

דומיניק סולאנקה במדי צ'לסי (IMAGO)

אז מוריניו היה שותף לדעה הזו. הוא שילב את סולאנקה באימוני הסגל הראשון של צ'לסי, העניק לו דקות בצ'מפיונס ליג וקבע: "תוך כמה שנים הוא יככב בנבחרת הבוגרת. במידה וזה לא יקרה, ארגיש שזה יהיה כישלון אישי שלי". יש לומר כי המיוחד הפורטוגלי העניק תחזית דומה גם לגבי לואיס בייקר ואיזי בראון, שני בוגרים מבריקים נוספים שצמחו באקדמיה. בייקר משחק כיום בסטוק בליגת המשנה, בראון פרש בגלל פציעות, והקריירות של שניהם נפגעו מאוד בגלל מספר אסטרונומי של השאלות מצ'לסי. סולאנקה ניצל מכך כי בחר לעזוב אחרי השאלה אחת בלבד בשורות ויטסה בהולנד, בה לא נהנה כלל, אבל גם הוא לא מימש את הפוטנציאל עליו דובר רבות לפני עשור.

זה קרה בין היתר בגלל ביטחון עצמי מוגזם. ב-2017, כאשר בחר את היעד החדש, התפתה סולאנקה להיענות להצעה של ליברפול. קל להבין מדוע האדומים מאנפילד היו נלהבים להחתים את האיש שהוגדר כחלוץ העתיד של הכדורגל האנגלי במחיר סמלי למדי אחרי תום חוזהו בצ'לסי. סולאנקה בדיוק הוכתר לשחקן המצטיין במונדיאל עד גיל 20, בו זכתה אנגליה, ויורגן קלופ אישר בשמחה את המהלך.

אלא שלא הייתה למאמן הגרמני כוונה להעניק לו מקום בהרכב. רחוק מאוד מכך, כי בליברפול כיכבו אז רוברטו פירמינו וסאדיו מאנה, ואליהם הצטרף מוחמד סלאח. גם דניאל סטארידג' ודיבוק אוריגי היו בסגל, כך שהסיכוי של הכוכב הצעיר לשחק באופן קבוע היה נמוך למדי. סולאנקה למד רבות מהחברים המנוסים, אבל התפתחותו לא הואצה, ואחוז ניצול ההזדמנויות היה נמוך. הוא כבש פעם אחת בלבד במשך כל העונה, ובחלוף חצי שנה נוספת הבין כי היה צורך במעבר חדש על מנת לא לדעוך לגמרי.

הפריחה המאוחרת

העניין הוא כי אפילו בבורנמות’, שהחתימה אותו בינואר 2019 תמורת 19 מיליון ליש"ט, התקשה סולאנקה להתאקלם ולשים כדורים ברשת. רק הירידה של הדובדבנים ב-2020 גרמה באופן מעט פרדוקסלי לשדרוג, כי בליגת המשנה הוא כבר היה סוג של באנקר. אחרי 44 שערים תוך שתי עונות, שב סולאנקה לפרמייר ליג כשהוא מחושל יותר, ובחלוף שנה נוספת החל סוף כל סוף להבקיע בתדירות ראויה. הפריחה אמנם באה באיחור, אבל לחלק מהשחקנים לוקח זמן כדי להוכיח את עצמם. תשאלו את ג'יימי וארדי.

דומיניק סולאנקה בבורנמות' (רויטרס)

אז קיין הוא לא יהיה, אבל היו לסולאנקה 16 שערים בכל המסגרות בעונת הבכורה בטוטנהאם אשתקד, והוא היה נרגש לחגוג זכייה בליגה האירופית. העונה הייתה תקווה לפתח את התנופה, אבל בעיות בקרסול פגעו בהכנותיו בטרום עונה, ואחרי מספר הופעות באוגוסט התברר כי היה צורך בניתוח שהשבית אותו למספר חודשים. "העיתוי הזה מתסכל, גם כי זו שנת מונדיאל", התלונן החלוץ, לו יש בינתיים 3 הופעות בלבד במדי אנגליה. הרצון לנסוע לגביע העולם חזק, אבל התחרות עזה, והיה צורך לעשות את המקסימום אחרי ההחלמה.

סולאנקה חזר למגרשים בינואר, ובינתיים זה הולך לא רע בכלל. הוא הרשית מול דורטמונד ופרנקפורט בליגת האלופות בעוד טוטנהאם העפילה ללא בעיות לשמינית הגמר, ואתמול הגיע הרגע הקסום ביותר. באנגליה ימשיכו לדסקס את בעיטת העקרב המדהימה הזו עוד זמן רב, והסקורר בן ה-28 הצליח להפנות את הזרקור לכיוונו. זה עשוי לעזור לו לקבל זימון לנבחרת, אבל המרוויחה הגדולה ביותר באמת עשויה להיות ארסנל. אם בתום העונה יחסרו למנצ'סטר סיטי שתי נקודות בקרב הצמרת, התותחנים ישלחו זר פרחים ענק לאוהד שלהם שלובש את החולצה של טוטנהאם.