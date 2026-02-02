יום שני, 02.02.2026 שעה 20:25
יום שני, 02/02/2026, 20:00אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 21
מכבי ת"א
שער דור פרץ (4)
דקה 25
1 2
שופט: עידן לייבה
שער אריאל שרצקי (12)
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 02/02/2026 20:00
הרכבים וציונים
 
 
דור פרץ (רדאד ג'בארה)
דור פרץ (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-21 של הליגה הישראלית ננעל הערב (שני), כאשר בשעה זו משחק קצוות קורה באצטדיון מרים, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל עירוני קריית שמונה ושתי הקבוצות מקוות לחזור לנצח.

האלופה חווה עונה מאכזבת מאוד מבחינתה, כשרגעי השיא הגיעו בשבוע שעבר עם הפסד דרמטי להפועל תל אביב בדרבי ועצירת הרצף של 12 שנה, כאשר לאחר מכן הגיע 3:0 לבולוניה בליגה האירופית וסיום קמפיין אירופי עגום. כעת עם מאמן חדש על הקווים, רוני דיילה, שמונה לפני יומיים בלבד בעקבות פיטורי ז’רקו לאזטיץ’, הצהובים מקווים לצאת לדרך חדשה.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהצפון אמנם הפסידה רק 3:2 למוליכה הפועל באר שבע במחזור הקודם, אך לפני כן ניצחה 1:3 את הפועל חיפה ונמצאת במקום ה-12 בטבלה עם 19 נקודות, כשהיא רוצה לברוח מהתחתית ויודעת שניצחון מפתיע יעלה אותה עד למקום התשיעי.

באשר למפגשי העבר, אין ספק שידה של מכבי על העליונה ובגדול, כאשר ב-15 המפגשים האחרונים, הצהובים ניצחו לא פחות מ-11 פעמים לעומת פעמיים של ק”ש. בסיבוב הקודם, בזמנו עם לאזטיץ’ על הקווים, האלופה ניצחה 1:3 עם שערים של דור פרץ, אלעד מדמון ועידו שחר, כשמנגד אריאל שרצקי רק צימק.

מחצית ראשונה
  • '13
  • שער
  • שער! עירוני ק"ש השוותה ל-1:1! מוחמד אבו רומי עלה גבוה ברחבה ונגח כדור שנחת ישר אצל אריאל שרצקי, שמהאוויר הפציץ פנימה את השוויון
  • '4
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1! טעות קשה של מרטינס אפשרה לסייד אבו פרחי להגביה כדור מצוין לרחבה, דור פרץ נכנס ועם נגיחה מדויקת נתן לצהובים את היתרון המוקדם
  • '3
  • החמצה
  • נועם בן הרוש ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך סחט הצלה מטננבאום לקרן
  • '1
  • החמצה
  • פתיחה חזקה של הצהובים. הליו וארלה פרץ נהדר מהאגף, אך הכניס כדור רוחב לרחבה שלא מצא אף רגל
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה באצטדיון מרים! עידן לייבה הוציא את ההתמודדות לדרך
אוהדי מכבי ת&qout;א באצטדיון מרים (רועי כפיר)אוהדי מכבי ת"א באצטדיון מרים (רועי כפיר)
דור פרץ מתחמם (רועי כפיר)דור פרץ מתחמם (רועי כפיר)
