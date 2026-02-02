הרכבים וציונים



הליו וארלה ויאו אקה במאבק (רדאד ג'בארה) הליו וארלה ויאו אקה במאבק (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-21 של הליגה הישראלית ננעל הערב (שני), כאשר בשעה זו משחק קצוות קורה באצטדיון מרים, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל עירוני קריית שמונה ושתי הקבוצות מקוות לחזור לנצח.

האלופה חווה עונה מאכזבת מאוד מבחינתה, כשרגעי השיא הגיעו בשבוע שעבר עם הפסד דרמטי להפועל תל אביב בדרבי ועצירת הרצף של 12 שנה, כאשר לאחר מכן הגיע 3:0 לבולוניה בליגה האירופית וסיום קמפיין אירופי עגום. כעת עם מאמן חדש על הקווים, רוני דיילה, שמונה לפני יומיים בלבד בעקבות פיטורי ז’רקו לאזטיץ’, הצהובים מקווים לצאת לדרך חדשה.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהצפון אמנם הפסידה רק 3:2 למוליכה הפועל באר שבע במחזור הקודם, אך לפני כן ניצחה 1:3 את הפועל חיפה ונמצאת במקום ה-12 בטבלה עם 19 נקודות, כשהיא רוצה לברוח מהתחתית ויודעת שניצחון מפתיע יעלה אותה עד למקום התשיעי.

באשר למפגשי העבר, אין ספק שידה של מכבי על העליונה ובגדול, כאשר ב-15 המפגשים האחרונים, הצהובים ניצחו לא פחות מ-11 פעמים לעומת פעמיים של ק”ש. בסיבוב הקודם, בזמנו עם לאזטיץ’ על הקווים, האלופה ניצחה 1:3 עם שערים של דור פרץ, אלעד מדמון ועידו שחר, כשמנגד אריאל שרצקי רק צימק.