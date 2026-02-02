דקה 37: כפר שלם - קריית ים 0:0

המחזור ה-21 בליגה הלאומית ננעל הערב (שני), כאשר הוא מספק לנו שלושה משחקים מסקרנים. במוקד – הפועל כפר שלם מארחת את מ.ס קריית ים למפגש צמרת, כשבנוסף הפועל רמת גן פוגשת את הפועל רעננה והפועל ראשון לציון משחקת מול מכבי הרצליה.

הפועל כפר שלם – מ.ס קריית ים 0:0

מאבק צמרת מסקרן בין הרביעית לחמישית. המארחת, שנמצאת עם נקודה אחת פחות מיריבתה, מגיעה אחרי 2:2 עם הפועל נוף הגליל במחזור הקודם ומקווה לחזור למסלול הניצחונות. מנגד, הקבוצה מהצפון נמצאת במומנטום חיובי עם שני ניצחונות רצופים וסה”כ חמישה משחקים ברציפות ללא הפסד ומקווה להמשיך ביכולת הטובה.

שחקני קריית ים בפתיחה (שחר גרוס)

שחקני הפועל כפר שלם בפתיחה (שחר גרוס)

שי קונסטנטין מחלץ (שחר גרוס)

הפועל רמת גן – הפועל רעננה 0:1

משחק צמוד נוסף. האורדונים, שנמצאים גם במקום השמיני בטבלה עם 27 נק’, סופרים כבר שלושה משחקים ברציפות ללא ניצחון ומקווים לחזור למסלול. מנגד, האורחת במקום ה-12 עם 25 נקודות וסופרת שני משחקים ללא ניצחון בליגה, כשהיא יודעת שעם שלוש נקודות היא עשויה לעלות עד למקום השביעי.

דקה 13, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: דוד אסנקה שלח בעיטה טובה מקצה הרחבה ישר לרשת וכבש שער נהדר.

הפועל ראשון לציון – מכבי הרצליה 1:1

המארחת נמצאת במקום השביעי עם 27 נקודות, אך היא נמצאת בתקופה פחות טובה ולמעשה לא ניצחה כבר כמעט חודשיים, כשהיא סופרת שישה משחקים ברציפות ללא ניצחון. מנגד, האורחת התבססה במקום השני בזכות ה-1:2 על עירוני מודיעין במחזור הקודם ומקווה לצמק את הפער מהפסגה.

דקה 3, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: אמיר ברקוביץ׳ מצא את הרשת כבר בפתיחה והעניק יתרון מוקדם למארחת.

דקה 25, שער! מכבי הרצליה איזנה ל-1:1: איילון ירושלמי שלח כדור טוב שנכנס פנימה והעניק שוויון.