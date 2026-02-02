יום שני, 02.02.2026 שעה 19:37
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3225-2621הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2825-2721מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2528-2120הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

דקה 37: כפר שלם - קריית ים 0:0

ליגה לאומית, מחזור 21: המארחת מקווה לחזור לנצח, האורחת בצד השני רוצה להמשיך במומנטום החיובי. במקביל: רמת גן - רעננה 0:1, ראשל"צ - הרצליה 1:1

|
אבנעזר ממאטה (שחר גרוס)
אבנעזר ממאטה (שחר גרוס)

המחזור ה-21 בליגה הלאומית ננעל הערב (שני), כאשר הוא מספק לנו שלושה משחקים מסקרנים. במוקד – הפועל כפר שלם מארחת את מ.ס קריית ים למפגש צמרת, כשבנוסף הפועל רמת גן פוגשת את הפועל רעננה והפועל ראשון לציון משחקת מול מכבי הרצליה.

הפועל כפר שלם – מ.ס קריית ים 0:0

מאבק צמרת מסקרן בין הרביעית לחמישית. המארחת, שנמצאת עם נקודה אחת פחות מיריבתה, מגיעה אחרי 2:2 עם הפועל נוף הגליל במחזור הקודם ומקווה לחזור למסלול הניצחונות. מנגד, הקבוצה מהצפון נמצאת במומנטום חיובי עם שני ניצחונות רצופים וסה”כ חמישה משחקים ברציפות ללא הפסד ומקווה להמשיך ביכולת הטובה.

שחקני קריית ים בפתיחה (שחר גרוס)שחקני קריית ים בפתיחה (שחר גרוס)
שחקני הפועל כפר שלם בפתיחה (שחר גרוס)שחקני הפועל כפר שלם בפתיחה (שחר גרוס)
שי קונסטנטין מחלץ (שחר גרוס)שי קונסטנטין מחלץ (שחר גרוס)

הפועל רמת גן – הפועל רעננה 0:1

משחק צמוד נוסף. האורדונים, שנמצאים גם במקום השמיני בטבלה עם 27 נק’, סופרים כבר שלושה משחקים ברציפות ללא ניצחון ומקווים לחזור למסלול. מנגד, האורחת במקום ה-12 עם 25 נקודות וסופרת שני משחקים ללא ניצחון בליגה, כשהיא יודעת שעם שלוש נקודות היא עשויה לעלות עד למקום השביעי.

דקה 13, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: דוד אסנקה שלח בעיטה טובה מקצה הרחבה ישר לרשת וכבש שער נהדר.

הפועל ראשון לציון – מכבי הרצליה 1:1

המארחת נמצאת במקום השביעי עם 27 נקודות, אך היא נמצאת בתקופה פחות טובה ולמעשה לא ניצחה כבר כמעט חודשיים, כשהיא סופרת שישה משחקים ברציפות ללא ניצחון. מנגד, האורחת התבססה במקום השני בזכות ה-1:2 על עירוני מודיעין במחזור הקודם ומקווה לצמק את הפער מהפסגה.

דקה 3, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: אמיר ברקוביץ׳ מצא את הרשת כבר בפתיחה והעניק יתרון מוקדם למארחת.

דקה 25, שער! מכבי הרצליה איזנה ל-1:1: איילון ירושלמי שלח כדור טוב שנכנס פנימה והעניק שוויון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */