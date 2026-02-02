יום שני, 02.02.2026 שעה 10:31
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
4618-4718אל הילאל1
4318-4818אל נאסר2
4312-3318אל אהלי3
4018-4318אל קאדיסיה4
3820-3618אל טאאוון5
3423-3419אל איתיחאד6
2930-2718אל אטיפאק7
2530-3818אל חאליג'8
2428-2418ניאום9
2334-2519אל פאתח10
2135-2019אל חאזם11
2033-1919אל פייחה12
1925-1919אל שבאב13
1535-2518אל חולוד14
1238-1818אל ריאד15
1133-1418דאמאק16
934-1418אל אחדוד17
538-1819אל נג'מה18

אין רכש? אין רונאלדו: הכוכב החליט לא לשחק

דיווח: הכוכב הפורטוגלי שכשיר לחלוטין, החליט שלא לשחק ב-17:15 מול אל ריאד עקב חוסר ההשקעה מהקרן שמנהלת את אל נאסר. וגם: הקשר לעתידו של בנזמה

כריסטיאנו רונאלדו, לא מרוצה מאל נאסר (IMAGO)
מתיחות בליגה הסעודית. על פי העיתון ‘אה בולה’ הפורטוגלי, כריסטיאנו רונאלדו לא ייקח חלק במשחק הבא של אל נאסר, במחזור ה-20 של הליגה המקומית שיתקיים היום (שני, 17:15) נגד אל ריאד. הסיבה להיעדרותו אינה קשורה לבעיה פיזית, מנטלית או אישית שתמנע ממנו להיות על המגרש. על פי העיתון הפורטוגלי, CR7 עצמו קיבל את ההחלטה לא לשחק מסיבה אחרת.

לפי הדיווח ועל פי מקורות בתוך אל נאסר, "כריסטיאנו אינו מרוצה מהאופן שבו PIF (קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית) מנהלת את אל נאסר, בהשוואה ליחס שניתן ליריבותיה, המנוהלות גם על ידי אותה קרן, במיוחד בהשוואה לאל הילאל".

הפספוס עם בנזמה

במקרה, בימים האחרונים אל הילאל גילתה עניין ברכישת שירותיו של קארים בנזמה. מועדונו הנוכחי של החלוץ, אל איתיחאד, הציע לצרפתי הארכת חוזה שלא עמדה בציפיותיו, והעיתון ‘ל'אקיפ’ דיווח שהוא קרוב לחתימה באל הילאל, מוליכת הליגה הסעודית, שנמצאת שלוש נקודות מעל קבוצתו של רונאלדו.

קארים בנזמה, מבוקש אצל המוליכה (אינסטגרם אל איתיחאד)קארים בנזמה, מבוקש אצל המוליכה (אינסטגרם אל איתיחאד)

היעדר החתמות בולטות חדשות עשויה להיות אחת הסיבות שהובילו את רונאלדו להחרים את המשחק של אל נאסר. בעיתון הוסיפו שהכוכב הפורטוגלי "מתלונן על חוסר השקעה במועדון". למעשה, אל נאסר החתימה רק שחקן אחד בחלון ההעברות הנוכחי: היידיר עבד אל-כרים, קשר בן 21 מעיראק.

