לאמין ימאל חזר לעצמו וכבר השתווה למראדונה

לאמין ימאל שוב כאן ובגדול. אחרי שהתגבר לחלוטין על הבעיות הפיזיות שעיכבו אותו בתחילת העונה, ה-10 של ברצלונה חזר להיות שובר שוויון, כזה שמכריע משחקים ומספק רגעי קסם על בסיס קבוע.

החזרה הזו לא מתבטאת רק בעין, אלא גם במספרים: עם 13 שערים העונה ב-28 הופעות, לאמין ימאל הגיע ל-38 כיבושים במדי הקבוצה הבוגרת, בדיוק כמו דייגו מראדונה בתקופתו בברצלונה. הישג אדיר לשחקן צעיר שעדיין לא סיים שלוש עונות מלאות בקבוצה הראשונה, ושנמצא כבר מרחק חמישה שערים בלבד משיא הקריירה שלו בעונה אחת.

בחמשת המשחקים האחרונים השפעתו של לאמין ימאל הייתה מכרעת במיוחד, עם מעורבות ישירה בשבעה שערים: ארבעה כיבושים ושלושה בישולים. הרצף נפתח בגביע המלך מול ראסינג סנטנדר, שם חתם את העלייה עם שער בתוספת הזמן וגם הפך לשחקן הראשון של ברצלונה העונה שמגיע לכמות דו ספרתית גם בשערים וגם בבישולים. שלושה ימים לאחר מכן, מול ריאל סוסיאדד באנואטה, הוא אמנם לא חגג ניצחון, אך בישל למרקוס רשפורד את שער השוויון הזמני.

לאמין ימאל (IMAGO)

הכושר האדיר של לאמין ימאל

החזרה של בארסה לקאמפ נואו סימנה עוד ערב שיא של לאמין ימאל. הוא סגר את ה-0:3 על אוביידו בשער וולה אדיר אחרי הגבהה של דני אולמו וירד בדקה ה-79 לקול תשואות הקהל במטרה לשמור כוחות לקראת קופנהאגן. בליגת האלופות, במשחק קריטי שהכריע את העלייה לשמינית הגמר, לאמין ימאל סיפק הצגה של שער, בישול ותואר ה-MVP, כשהוא לוקח אחריות גם מול שמירות כפולות ומשולשות.

גם בליגה הספרדית הוא ממשיך להוביל. מול אלצ’ה כבש לאמין ימאל אחרי מסירת עומק נהדרת של אולמו, היה כאב ראש בלתי פוסק להגנה המקומית והשתתף גם בשער שסגר עניין.

האנזי פליק לא החמיץ את התרומה הכוללת שלו וציין את השיפור גם בצד ההגנתי, בעוד לאמין ימאל עצמו הודה כי בליגת האלופות הוא מרגיש “חופשי ושמח יותר”. כששלב ההכרעות של העונה מתקרב, בברצלונה כבר ברור: לאמין ימאל חוזר לגירסה הטובה ביותר שלו - ובקצב הזה, ההשוואה לאגדות היא רק ההתחלה.