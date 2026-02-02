ברק בכר על כפר קאסם בגביע: זה משחק העונה

עם כניסתו לתפקיד המאמן במכבי חיפה במקום דייגו פלורס, ברק בכר הציב מטרה אחת ברורה: זכייה בגביע המדינה. “יש לנו חמישה גמרים", אמר בכר לפני המשחק הראשון בגביע מול מכבי מכבי אחי נצרת, מאז חיפה עברה את היריבה ואת הפועל רעננה מהליגה הלאומית, ונותרו לה שלושה "גמרים" עד לזכייה אפשרית בגביע.

מחר (שלישי, 20:00) מול מ.ס כפר קאסם, אף היא מהלאומית. זה יהיה הגמר השלישי. בכר התייחס למשחק ואמר: "מבחינתי המשחק מול כפר קאסם הוא משחק עונה. זה משחק חשוב. כפר קאסם קבוצה טובה מאוד. ראינו בדיוק מה קרה בגביע מול רעננה שזה היה משחק קשה. לא יהיה קל ולכן נעלה בצורה הכי חזקה והכי טובה שניתן".

אזולאי, חזיזה ומוחמד לא יהיו בסגל

מי שיחזרו לסגל הקבוצה ואמורים לפתוח הם ליסב עיסאת במרכז ההגנה ופייר קורנו שיחליף את ינון פיינגזיכט, שהמריא עם קבוצת הנוער להונגריה למשחק ביום רביעי מול ברצלונה. נבות רטנר שהרשים מול טבריה, יפתח גם הוא בהרכב.

פייר קורנו (עמרי שטיין)

מי שאמור להשתלב לראשונה ולקבל דקות הוא הרכש החדש מנואל בנסון, לגביו אמרו בקבוצה כי מדובר בשחקן שקט עם הכדור, בעל בעיטה טובה ומאוד טכני. מי שלא יהיו בסגל הם מי שמתאוששים מפציעות: איתן אזולאי, דולב חזיזה ועלי מוחמד.

בגזרת ברוניניו אין חדש. גם אם כרגע לא נראה שברוניניו יגיע, הרי שעד תום מועד ההעברות הכל יכול לקרות ובחיפה לא פוסלים על הסף את צירוף השחקן מתוך ידיעה שהקבוצה שרוצה לבנות את עצמה לעונה הבאה במטרה לזכות באליפות, חייבת קשר 10 ברמה גבוהה.