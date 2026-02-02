יום שני, 02.02.2026 שעה 09:01
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בב"ש יישארו עם 5 זרים: סאבובו יימכר לאלשקרט

שחקן נבחרת זמביה, שלא קיבל יותר מדי קרדיט בקבוצה העונה, יימכר לקבוצה מארמניה, שמוכנה לשלם תמורתו 400 אלף אירו. קוז'וק יוכל להחתים עוד 3 זרים

|
ג'וזף סאבובו (IMAGO)
ג'וזף סאבובו (IMAGO)

בהפועל באר שבע עובדים במרץ על חיזוק בחלון ההעברות של ינואר, אבל כרגע הוא לא מבשר טובות כי אין עד כה רכש שמגיע. יחד עם זאת, בקבוצה מדללים את מצבת הזרים. 

אחרי שנפרדו מארנולד גריטה, שחתם בשנזן מהליגה השנייה בסין, בקבוצה מבירת הנגב קרובים מאוד להיפרד גם מג’וזף סאבובו בנדה, שיצטרף לאלשקרט. הקבוצה, שמדורגת במקום הרביעי בליגה הארמנית, צפויה לשלם על שחקן נבחרת זמביה דמי העברה על סך 400 אלף אירו.

אחרי הפרידה מגריטה וסאבובו, בהפועל באר שבע יישארו עם חמישה שחקנים זרים בלבד, כשיהיה להם עוד שלושה מקומות למלא, אבל לא בטוח שבצוות המקצועי ימצאו שחקנים מתאימים שיחזקו את הקבוצה.

