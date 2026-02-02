יום שני, 02.02.2026 שעה 08:58
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
63%5388-562849ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
55%5636-566649פילדלפיה 76'
52%5335-532746אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
45%5813-594951שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5864-545449אינדיאנה פייסרס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5419-591350אוקלהומה ת'אנדר
68%5201-551247יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
67%5864-605851דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
59%5873-607051מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
53%5680-558049לוס אנג'לס לייקרס
49%5201-523547לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
33%5665-549748ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
27%5935-561749ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

הספורטאי המצליח אי פעם בישראל, הוא מדהים"

בארה"ב מהללים את אבדיה: "עלייתו הבלתי צפויה גרמה לו להיות המועמד המוביל לתואר השחקן המשתפר", "השאיר את לנארד בחוץ, ווישנגטון מתחרטת עכשיו"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה עשה את זה. כוכב פורטלנד קיבל הלילה (בין ראשון לשני) את החותמת הסופית על העונה האדירה שלו עם בחירתו הראשונה לאולסטאר. מדובר בהישג חסר תקדים שאף ישראלי לא עשה לפניו והוא יהיה בין 24 השחקנים במשחק הכוכבים בלוס אנג’לס.

אחרי הבחירה, בתקשורת בארצות הברית התייחסו לדני אבדיה ורשמו: “הוא השאיר את קוואי לנארד בחוץ, זה מדהים. עונת הפריצה שלו זיכתה אותו בבחירה לאולסטאר”, כשבנוסף גם נכתב: “אבדיה הוא הישראלי הראשון שנבחר לאולסטאר, זה בזכות שעזר לייצב את הבלייזרס המתאוששים”.

באתלטיק גם כן דיברו על אבדיה: "כוכב הפריצה החדש של ה-NBA, עלייתו הבלתי צפויה גרמה לו להיות המועמד המוביל לתואר השחקן המשתפר ביותר”. בנוסף, הכריזו: “הוא השחקן הכדורסל המצליח ביותר בישראל, או שאולי הספורטאי המצליח ביותר.

“וושינגטון מתחרטת כבר עכשיו. הוא עושה את המשכורת הממוצעת בליגה ומגיע למספרים אליהם מגיעים רק ניקולה יוקיץ' ולוקה דונצ'יץ'. הוא היה צריך לקחת המון על עצמו. כשהוא משחק, ההתקפה של פורטלנד ברמת העשירייה הראשונה בליגה. כשהוא על הספסל, היא הגרועה ביותר”.

