המו"מ בין הפועל חיפה לב"ש תקוע בנוגע לאיסט

בצל פרשת ג'בון איסט שיעמוד לדין משמעתי בהפועל חיפה ועוד עשוי לעזוב להפועל ב"ש תמורת אלון תורג'מן, יש פערים בין הקבוצות והמו”מ תקוע. בינתיים, בהפועל חיפה עובדים במספר מישורים לחיזוק הקבוצה. כפי שפורסם ב-ONE, אחד השחקנים שמנהל מו"מ עם הקבוצה הוא סרדיאן מיכאלוביץ’, שחקן הגנה סרבי בן 32, שיכול לשחק גם כבלם וגם כמגן ימני.

הוא החל את דרכו בכוכב האדום בלגרד, המשיך לקייסריספור הטורקית ולקיריליה סובטוב הרוסית, לפני שחזר לסרביה לצ'וקאריצ'קי. הרצון הגדול היה לצרף את אורי דהן מבית"ר ירושלים, שנכון לעכשיו לא ממהרת לשחררו.

בכלל, הפועל חיפה מתחילה לשנות פנים לקראת סיום מועד ההעברות המתקרב ב-12 בפברואר. אחרי שצירפה את יואב גראפי, היא נפרדה אתמול (ראשון) באופן רשמי מהשוער ניב אנטמן שיעבור היום רשמית למכבי נתניה.

אנטמן: מודה להפועל חיפה

"אני רוצה להודות להפועל חיפה על השנתיים וחצי האחרונות, זכיתי להיות שותף לרגעים גדולים עבור המועדון", אמר אנטמן, "העונה הזאת התחילה בצורה הטובה ביותר עבורי ועבור הקבוצה, ולצערי דברים התפתחו אחרת למרות משחקים טובים שלי. אבל זה הזמן להיפרד, אני מתרגש מאוד להתקדם ליעד הבא ומאחל הצלחה גדולה לקבוצה במטרות שלה".

מתן עמבר (ראובן שוורץ)

מי שהגיע במקום אנטמן הוא השוער מתן עמבר שנחשב לפוטנציאל גדול. עמבר גדל במחלקת הנוער של מכבי ת"א ושיחק בבני סכנין בליגת העל, כמו גם בנוף הגליל, הפועל ראשון לציון והפועל רמת גן בליגה הלאומית.