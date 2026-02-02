במכבי ת"א התמוגגו מבלאט: נתן משחק ענק

מכבי תל אביב הפכה אתמול (ראשון) לקבוצה השלישית שמבטיחה את הכרטיס לשלב חצי גמר גביע המדינה והיא עשתה זאת עם ניצחון משכנע, 86:108 על עירוני קריית אתא באולם רמז. מסע ההגנה על התואר של מחזיקת הגביע התחיל ברגל ימין וכבר מחר הצהובים יחלו את שבוע המשחקים הכפול של היורוליג שיהיה בסימן סרבי. בשלישי מכבי תארח בהיכל מנורה מבטחים את פרטיזן בלגרד וביום שישי תתארח בבלגרד ארנה אצל הכוכב האדום בלגרד.

"במשחק שאין ממנו חזרה צריך לנצח ולא משנה איך", אמרו בסביבת הקבוצה לאחר הניצחון על חניכיו של אלדד בנטוב. שחקניו של עודד קטש הגיעו למפגש לאחר ההפסד לוולנסיה ביום חמישי ובמועדון ראו במשחק מול עירוני קריית אתא כמוקש לכל דבר ועניין והודו כי מדובר באולם קשה עם יריבה שהקשתה על לא מעט קבוצות השנה. למשחק אתמול קריית אתא הגיעה כאשר היא לא בתקופה טובה, אך היא חזרה להראות כמו אותה הקבוצה שעשתה חיים קשים ליריבותיה מוקדם יותר העונה.

השלשות נכנסו למארחת ומכבי תל אביב לא הצליחה ליצור את מרווח הביטחון שרצתה. "התחלנו את המשחק לא טוב ושוב חטפנו 50 נקודות במחצית וקשה מאוד לנצח ככה", הוסיפו במועדון, שם כזכור דיברו על נושא הסקור של יריבתם לפני המשחק. "במחצית השנייה שמרנו יותר טוב, הלכנו פנימה והיינו יותר מרוכזים", ציינו במועדון באשר להבדל שהיה בין המחציות, הרי בראשונה הצהובים ספגו 51 נקודות ואילו בשנייה 35. בסביבת הקבוצה קבעו כי מה שניצח את המשחק היה העצירות בהגנה במחצית השנייה והעובדה שהלכו פנימה חזק.

עודד קטש (עמרי שטיין)

"תמיר בלאט נתן משחק ענק והרים כדורים להנחתות", התמוגגו במועדון מהרכז הישראל, שסיים את המשחק עם דאבל דאבל של 10 נקודות לצד 11 אסיסטים כאשר לא היה שחקן שלא נהנה אתמול מהמסירות שלו וביניהם ג'יילן הורד, טי ג'יי ליף ומרסיו סנטוס. במועדון החמיאו גם לאושיי בריסט וג'יילן הורד, שסיימו את המשחק בספרות כפולות. למעשה, בסך הכל לעודד קטש היו לא פחות משבעה שחקנים שסיימו את המשחק בספרות כפולות וכעת במועדון מסתכלים לעבר המשחק מול פרטיזן בלגרד, אותה הביסו בסיבוב הקודם, כאשר במכבי תל אביב מכוונים לחזור אל מסלול הניצחונות.