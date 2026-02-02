יום שני, 02.02.2026 שעה 08:32
ליגת העל Winner
לוח תוצאות
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

ניב גבאי: לא באים להתבטל, נעשה היסטוריה

חלוץ קבוצת הנוער של מכבי חיפה לקראת המפגש מול ברצלונה בליגת האלופות: "אנחנו באים באמונה שלמה". איתי מרדכי: "יש התרגשות, אנרגיות וציפייה"

|
שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה בנתב
שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה בנתב"ג (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה המריאה הבוקר (שני) לבודפשט לקראת המפגש המסקרן מול ברצלונה במסגרת ליגת האלופות לנוער. המשחק יתקיים ביום רביעי (04.02) בשעה 17:00 שעון ישראל, באצטדיון גיורמטי בעיר גיור. 

מאמן הקבוצה, איתי מרדכי, אמר לפני ההמראה: “התחושות טובות, יש הרבה אנרגיות וציפייה, יש כמובן גם התרגשות, אבל אנחנו מנתבים את זה למקום טוב וחיובי. נגיע להונגריה ונמשיך את האנרגיות שיש לנו כאן”.

חלוץ הקבוצה, ניב גבאי, הוסיף: “תחושות טובות, התכוננו טוב, באים באמונה שלמה שאנחנו הולכים לעבור שלב ונעשה את הטוב ביותר שלנו. הצוות מכין אותנו מצוין ואנחנו באים לעבור שלב ולא להתבטל. כל קבוצה זה אותו קבוצה, אנחנו באים להוכיח ויודעים שנעשה את הטוב ביותר שלנו. אנחנו טסים לעשות היסטוריה ונעשה היסטוריה”.

