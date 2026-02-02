ניב גבאי: לא באים להתבטל, נעשה היסטוריה

קבוצת הנוער של מכבי חיפה המריאה הבוקר (שני) לבודפשט לקראת המפגש המסקרן מול ברצלונה במסגרת ליגת האלופות לנוער. המשחק יתקיים ביום רביעי (04.02) בשעה 17:00 שעון ישראל, באצטדיון גיורמטי בעיר גיור.

מאמן הקבוצה, איתי מרדכי, אמר לפני ההמראה: “התחושות טובות, יש הרבה אנרגיות וציפייה, יש כמובן גם התרגשות, אבל אנחנו מנתבים את זה למקום טוב וחיובי. נגיע להונגריה ונמשיך את האנרגיות שיש לנו כאן”.

חלוץ הקבוצה, ניב גבאי, הוסיף: “תחושות טובות, התכוננו טוב, באים באמונה שלמה שאנחנו הולכים לעבור שלב ונעשה את הטוב ביותר שלנו. הצוות מכין אותנו מצוין ואנחנו באים לעבור שלב ולא להתבטל. כל קבוצה זה אותו קבוצה, אנחנו באים להוכיח ויודעים שנעשה את הטוב ביותר שלנו. אנחנו טסים לעשות היסטוריה ונעשה היסטוריה”.