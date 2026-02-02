הניקס גברו גם על הלייקרס, שיי ניצח את יוקיץ'

לצד ההכרזה על הבחירות של המחליפים לאולסטאר עם הכללתו של דני אבדיה, נערכו הלילה (בין ראשון לשני) לא מעט משחקים ב-NBA: ניו יורק המשיכה בכושר המצוין וניצחה את לוס אנג’לס לייקרס, אוקלהומה סיטי חזרה לנצח, סן אנטוניו גברה על אורלנדו, בוסטון חגגה על מילווקי החסרה, הקליפרס הרשימו בלי ג’יימס הארדן ומיאמי דרסה את שיקגו. בהמשך: דנבר – אוקלהומה סיטי.

ניו יורק - לוס אנג’לס לייקרס 100:112

או.ג’י אננובי הוביל את הניקס עם 25 נקודות, לנדרי שאמט הוסיף 23 וג’וש הארט תרם 20 בניצחון שישי רצוף של ניו יורק, שהשוותה שיא עונתי ברצף ניצחונות. ג’יילן ברונסון אמנם קלע 12 בלבד, אך חילק שיא עונתי של 13 אסיסטים והיה המנוע של הקבוצה.

לברון ג’יימס סיים עם 22 נקודות, 6 אסיסטים ו-5 ריבאונדים במשחקו ה-32 במדיסון סקוור גארדן, בעוד לוקה דונצ’יץ’ סיים עם 30 נקודות, 15 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, אך זה לא הספיק. הניקס ברחו ברבע השלישי עם 26:38, כולל מטח שלשות של שאמט, ברונסון ואננובי, ולקחו שליטה שלא שמטו עד הסיום - גם בערב חגיגי ומצולם במיוחד סביב האפשרות להופעה אחרונה של לברון בגארדן.

דנבר – אוקלהומה סיטי 121:111

האלופה חזרה לנצח אחרי ההפסד למינסוטה ושיי גילג’ס אלכסנדר כמובן היה במרכז העניינים. הכוכב קלע 34 נקודות ומסר 13 אסיסטים כדי להוביל את הת’אנדר, שניצחו 30:39 ברבע השלישי. קייסון וואלאס הוסיף 27 נקודות, וצ’ט הולמגרן וארון וויגינס קלעו 14 כל אחד.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

ניקולה יוקיץ’ קלע רק 16 נקודות אצל הנאגטס עם 8 אסיסטים, 7 ריבאונדים, אבל גם 6 איבודים. פייטון ווטסון קלע 29 נקודות וג’מאל מארי הוסיף 12 לצד 12 אסיסטים.

סן אנטוניו – אורלנדו 103:112

הספרס לא מצליחים לגלות יציבות לאחרונה, אבל הם התאוששו מההפסד לשארלוט ועשו את זה במשחק הפכפך. הספרס הובילו 21:37 בתום הרבע הראשושן, המג’יק הגיבו עם 23:40 בשני, אבל סן אנטוניו הצליחה להחזיר לעצמה את השליטה עם 18:26 ברבע השלישי בדרך לניצחון.

ויקטור וומבניאמה הוביל את המנצחים עם 25 נקודות, דווין ואסל הוסיף 16, דילן הרפר 15, ודיארון פוקס (10 אסיסטים) וקלדון ג’ונסון (10 ריבאונדים) 14 כל אחד. דזמונד ביין הוביל את אורלנדו עם 25 נקודות, פאולו באנקרו הוסיף 19 ו-10 ריבאונדים.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

בוסטון – מילווקי 79:107

ג’יילן בראון היה גדול על הבאקס עם 30 נקודות ו-13 ריבאונדים, אנפרני סימונס תרם 27 מהספסל והסלטיקס לא התקשו לרשום ניצחון שני ברציפות. דריק ווייט הוסיף 17 נקודות, 8 אסיסטים ו-7 ריבאונדים בערב קבוצתי מרשים.

הבאקס פתחו חזק, אך ללא יאניס אנטטוקומפו הפצוע, הכל התפרק במהרה בדרך להפסד חמישי ברציפות. ריאן רולינס קלע 25 נקודות וקייל קוזמה הוסיף 16, אך בוסטון ברחה השנייה, כשבראון הוביל ריצה גדולה וסגר עניין הרבה לפני הסיום.

ג'יילן בראון (רויטרס)

פיניקס - לוס אנג’לס קליפרס 117:93

קוואי לנארד סיפק 25 נקודות ו-8 ריבאונדים, והקליפרס, ללא ג’יימס הארדן, חגגו ניצחון מרשים בפיניקס. איביצה זובאץ שלט בצבע עם 20 ריבאונדים, והקליפרס מחצו את הסאנס 18:64 בנקודות בצבע.

פיניקס, שחסרה את דווין בוקר הפצוע, קלעה רק ב-33.3% מהשדה ונעצרה מתחת ל-100 נקודות. גרייסון אלן קלע 23 ודילון ברוקס הוסיף 22, אך הקליפרס שנמצאים במומנטום אדיר מאז פתיחת עונה חלשה, נראו עדיפים בכל פרמטר.

קוואי לנארד (רויטרס)

מיאמי – שיקגו 91:134

באם אדבאיו ופלה לארסון קלעו 20 נקודות כל אחד, וההיט רשמו את אחד הניצחונות הגדולים בתולדות המועדון עם יתרון שיא של 54 נקודות. למעשה, מדובר בניצחון עם ההפרש השלישי הכי גבוה שלהם.

קובי ווייט הוביל את שיקגו עם 16 נקודות, אך הבולס נראו חסרי אונים וספגו את ההפסד בגדול ביותר שלהם העונה. מיאמי קיבלה תרומה רחבה מהספסל, כולל נקודות ראשונות בקריירה של ולאד גולדין, וניצחה שניים משלושה מפגשים רצופים בין הקבוצות בתוך ארבעה לילות.

באם אדבאיו (רויטרס)

טורונטו - יוטה 100:107

אר.ג’יי בארט קלע 21 נקודות, סנדרו ממוקלשווילי הוסיף 20 וטורונטו פתחה ברגל ימין רצף של חמישה משחקי בית. ברנדון אינגרם תרם 19 ועמנואל קוויקלי 17 בניצחון שעצר רצף של שני הפסדים.

לאורי מרקאנן בלט ביוטה עם 27 נקודות ו-11 ריבאונדים, אך הג’אז רשמו הפסד שישי רצוף. סקוטי בארנס, שחגג זימון לאולסטאר, חזר לפרקט אחרי פציעה קלה וסייע לראפטורס להשוות כבר כעת את מספר הניצחונות שלהם מכל העונה שעברה.

וושינגטון - סקרמנטו 112:116

הרוקי וויל ריילי קלע שיא עונתי של 18 נקודות, כולל שלשה מכרעת בדקות הסיום, והוביל את וושינגטון לניצחון חשוב בקרב תחתית. הוויזארדס קיבלו תרומה משמעותית מהספסל וניצחו בפעם השלישית בארבעת המשחקים האחרונים.

זאק לאבין (35 נקודות) ודמאר דרוזן (32) עשו הכל עבור סקרמנטו, שספגה הפסד תשיעי רצוף וסיימה מסע חוץ עגום במזרח ללא ניצחון. וושינגטון, עם הרכב צעיר ונועז בדקות ההכרעה, שמרה על קור רוח וחגגה ניצחון דרמטי.