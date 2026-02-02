יום שני, 02.02.2026 שעה 22:34
ספורט אחר  >> טניס

המלך החדש: אלקראס השלים גרנד סלאם קריירה

קרלוס אלקראס גבר על נובאק ג'וקוביץ' בגמר אליפות אוסטרליה והפך לצעיר ביותר בהיסטוריה שמשלים זכייה בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם.

קרלוס אלקראז נואם לאחר הניצחון. (רויטרס)

"המשימה הושלמה – 4/4". זה היה המסר החד והברור שכתב קרלוס אלקראס על עדשת המצלמה מיד לאחר שרשם היסטוריה על המשטח הכחול במלבורן. הספרדי הצעיר, רק בן 22 ו-272 ימים, הפך אתמול (ראשון) לטניסאי הצעיר ביותר אי פעם שמשלים "גרנד סלאם קריירה" – זכייה בכל ארבעת הטורנירים הגדולים של סבב ה-ATP.

אלקראס הוא הגבר התשיעי בלבד בהיסטוריה שמניף את הגביע בכל ארבעת המייג'ורים. מול עיניו הבוחנות של האליל ומנטור שלו, רפאל נדאל, שישב ביציעי ה"רוד לייבר ארנה", אלקראס סיפק תצוגת טניס הירואית. לאחר שחבטת כף יד ארוכה של נובאק ג'וקוביץ' חתמה את המשחק בתוצאה 6:2, 2:6, 3:6, 5:7 לטובת הספרדי, אלקראס קרס אל המשטח בתערובת של תשישות ושמחה מתפרצת.

הספרדי, שנוהג להנציח את זכיותיו בטורנירי הגרנד סלאם באמצעות קעקועים, כבר מחפש את המקום המתאים בגופו לקעקוע של קנגורו, שיציין את זכייתו הראשונה על אדמת אוסטרליה. "מה שלמדתי השנה זה להעריך וליהנות מכל שנייה – לא רק מלהניף גביעים, אלא מהמשחק עצמו, מהניצחונות ומההפסדים", אמר המדורג ראשון בעולם לאחר המשחק. "זה כבוד עצום להכניס את השם שלי לספרי ההיסטוריה".

הדרך אל התואר לא הייתה פשוטה עבור אלקראס. זה היה טורניר הגרנד סלאם הראשון שלו מאז הפרידה המפתיעה ממאמנו הוותיק, חואן קרלוס פררו, שליווה אותו מאז גיל הנעורים. למרות השינוי המקצועי, אלקראס נראה חד מתמיד. הוא דרס את יריביו בחמשת הסיבובים הראשונים מבלי לשמוט מערכה, אך בחצי הגמר נאלץ להזיע במשך חמש שעות ו-27 דקות מול אלכסנדר זברב, לפני שהכניע אותו בחמש מערכות. גם בגמר, לאחר שאיבד את המערכה הראשונה לג'וקוביץ' המנוסה, הוא ידע להתעלות מנטלית ולהפוך את הקערה.

אגדת העבר ופרשן הטניס, פאט קאש, לא חסך במחמאות: "נדיר לראות שחקן כל כך שלם בגיל כה צעיר. יש לו את כל החבטות בספר, הוא תחרותי והיכולת המנטלית שלו יוצאת דופן. פיזית, הוא מהיר כמו ברק. הוא הוכיח שהוא יכול לנצח בכל המשטחים, וקשה לדעת בכמה תארים הוא עוד יזכה. אני רואה אותו קוטף עוד הרבה מאוד".

עם הזכייה הזו, אלקראס השתווה לאגדות כמו ג'ון מקנרו ומאטס וילאנדר עם שבעה תוארי גרנד סלאם בקריירה. בעוד שנובאק ג'וקוביץ' עדיין מחזיק בשיא ההיסטורי של 24 תארים, רבים בעולם הטניס כבר תוהים האם הספרדי יוכל לאיים על המאזן הזה. מאז שג'וקוביץ' זכה באליפות ארצות הברית ב-2023, אלקראס קטף חמישה תארים ויאניק סינר ארבעה, מה שמסמן את תחילתו של עידן חדש שבו השניים הללו שולטים ביד רמה.

"השיא של נובאק הוא בלתי נתפס", הוסיף קאש, "אבל העובדה היא שבשלוש השנים הקרובות רוב התארים יתחלקו בין שני שחקנים. אם אלקראס ימשיך להוביל על סינר בגמרים, הוא עשוי לזכות בשמונה מתוך 12 עד 16 הגרנד סלאמים הבאים. הדרך ל-24 עוד ארוכה, אבל הוא בהחלט בכיוון הנכון".

