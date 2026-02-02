יום שני, 02.02.2026 שעה 11:56
ספורט אחר  >> טניס

היסטוריה: אלקרס זכה באוסטרליה והשלים סלאם

הספרדי בן ה-22 גבר על נובאק ג'וקוביץ' בגמר דרמטי, הפך לצעיר ביותר שמשלים זכייה בכל ארבעת הטורנירים הגדולים והוכיח: העתיד כבר כאן.

|
קרלוס אלקראז מצטלם עם גביע הניצחון. (רויטרס)
קרלוס אלקראז מצטלם עם גביע הניצחון. (רויטרס)

עולם הטניס הכתיר היום (ראשון) רשמית את המלך החדש שלו. קרלוס אלקרס, הילד שכבר מזמן הפך לענק, רשם את הישג השיא בקריירה הקצרה והמפוארת שלו כשזכה באליפות אוסטרליה הפתוחה לשנת 2026. הספרדי בן ה-22 לא רק הניף את הגביע במלבורן, אלא הפך לטניסאי הצעיר ביותר בהיסטוריה שמשלים "קרייר סלאם" – זכייה בכל ארבעת טורנירי הגראנד סלאם השונים.

הגמר הגדול סיפק את כל הדרמה שחובבי הטניס יכלו לבקש. מול אלקרס התייצב נובאק ג'וקוביץ' בן ה-38, שחיפש את תואר הגראנד סלאם ה-25 שלו כדי להפוך לשיאן הבלתי מעורער של כל הזמנים. הסרבי פתח בסערה ודרס את אלקרס בסט הראשון עם 2:6 חד וחלק, כשהוא מנצל את הלחץ של יריבו הצעיר. אלא שבשלב הזה, אלקרס הוכיח שהבגרות שלו היא זו שעשתה את ההבדל הפעם.

קרלוס אלקראז חותם על חתימה לילד (רויטרס)קרלוס אלקראז חותם על חתימה לילד (רויטרס)

תחת הדרכתו של המאמן סמואל לופס (שהחליף בטורניר זה את חואן קרלוס פררו), אלקרס ביצע שינוי טקטי מרשים. הוא נסוג מעט לאחור, החל להשתמש בחבטות עם יותר ספין וגובה מעל הרשת (ממוצע של 35 אינץ' לעומת 23 בסט הראשון), והכניס את ג'וקוביץ' למרתון התשה. בסט השלישי, במצב של 2:4 לספרדי, השניים הציגו ראלי פנומנלי שהסתיים בווינר של אלקרס. ג'וקוביץ', באקט של כבוד, סימן לספרדי "אגודל למעלה" – רגע שנראה כמו העברת שרביט סמלית בין הדורות.

"פשוט התבגרתי", הצהיר אלקרס בסיום המשחק. "בעבר היו משחקים שבהם לא רציתי להילחם יותר או שפשוט ויתרתי. עכשיו אני שונא את התחושה הזו. רציתי להוכיח לכולם שהם טועים, במיוחד לאלו שהטילו ספק ברמה שלי בטורניר הזה". אלקרס התייחס בדבריו גם לעובדה שהגיע למלבורן לראשונה ללא מאמנו הקבוע פררו, אתגר מנטלי שעבר בהצלחה יתרה.

הדרמה הגיעה לשיאה במערכה הרביעית. ג'וקוביץ' לא הרים ידיים, הציל שש נקודות שבירה וחזר ל-4:4. בנקודת שבירה קריטית לטובתו, הסרבי החטיא חבטת פוריהנד פשוטה יחסית, טעות שעלתה לו ביוקר. אלקרס ניצל את ההזדמנות, ניצח את שלושת המשחקונים האחרונים וסגר סיפור בסט הרביעי עם 5:7, אחרי ראלי מתיש של 24 חבטות בנקודת המשחק.

ג'וקוביץ', שנראה תשוש בסיום ואף סבל מכאבים בירך, החמיא ליריבו: "הוא מאלץ אותך לשחק את הטניס הכי טוב שלך כדי לנצח אותו. עשיתי את זה במשך סט וחצי, אבל אז הדברים השתנו. הפוריהנד שלי בגד בי ברגעים החשובים". הסרבי לא הצהיר האם יחזור למלבורן בשנה הבאה, אך אם זו הייתה הופעתו האחרונה באוסטרליה, הוא נפרד כלוחם אמיתי מול הכוח העולה של הענף.

קרלוס אלקראס יושב עם מלקט כדורים והגביע לאחר הניצחון. (רויטרס)קרלוס אלקראס יושב עם מלקט כדורים והגביע לאחר הניצחון. (רויטרס)

עבור אלקרס, מדובר בחותמת סופית על מעמדו כאחד הגדולים בהיסטוריה כבר בגיל 22. כשהוא מחזיק באמתחתו תארים מניו יורק, לונדון, פריז וכעת גם מלבורן, נראה שהספרדי מוכן להשתלט על הסבב לשנים ארוכות קדימה. המשחקיות המגוונת שלו, שכללה היום דרופ-שוטים נועזים, הגנה עיקשת וטקטיקה מחושבת, הראתה לעולם שאלקרס הוא לא רק כישרון פיזי יוצא דופן, אלא גם אסטרטג טניס מהמעלה הראשונה.

