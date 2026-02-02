פרישמן: לילה של גאווה ענקית לכדורסל הישראלי

לאחר ציפייה דרוכה ברחבי הארץ והמתנה להכרזה הרשמית, דני אבדיה קיבל הלילה (בין ראשון לשני) את הבשורה הגדולה ונבחר לסגל משחק האולסטאר. שחקנה של פורטלנד זכה למקום בין שחקני הספסל, והפך לישראלי הראשון שייקח חלק באירוע היוקרתי של ה-NBA, הישג שממחיש עד כמה מעמדו בליגה הלך והתחזק.

התגובות לאירוע המרגש לא איחרו לבוא, כאשר עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל, כתב: "לילה של גאווה ענקית לכדורסל הישראלי. דני אבדיה מוכיח בכל פעם מחדש שהוא שובר עוד ועוד תקרות זכוכית. העונה האדירה שלו ב-NBA היא עוד הוכחה שעם עבודה קשה הכל אפשרי".

"דני הוא שגריר של הכדורסל הישראלי ושל מדינת ישראל, והיום הוא עומד בשורה אחת לצד השחקנים הגדולים ביותר בעולם עם בחירתו לאולסטאר ה-NBA", הוסיף פרישמן בגאווה.

גם במכבי תל אביב פרגנו לשחקנה לשעבר, כשהעלו ציוץ ובו תמונה של אבדיה מימיו בצהוב כחול וכתבו: ״תמיד ידענו שהוא סטאר״.