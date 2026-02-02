יום שני, 02.02.2026 שעה 08:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אנטמן יחתום היום רשמית על חוזהו במכבי נתניה

השחקן, שעל מועמדותו פורסם ב-ONE וזכה להתעניינות גם מבית"ר י-ם, יגיע לאחר שהבין שיתחרה על אפודת השוער הראשון. וגם: תוכניות הרכש להמשך החלון

|
ניב אנטמן (שחר גרוס)
ניב אנטמן (שחר גרוס)

לאחר כמעט שלושה שבועות בחלון ההעברות, מכבי נתניה תרשום היום (שני) רכש ראשון, כאשר השוער ניב אנטמן יחתום על חוזה בקבוצה ויתחרה על אפודת השוער הראשון עם עומר ניראון, לאחר שיחתום על חוזה עד לתום העונה.

אנטמן, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE, זכה להתעניינות גם מבית"ר ירושלים, אך העובדה ששיתף פעולה בעבר עם רוני לוי וההבנה כי בנתניה יוכל גם להיאבק שווה בשווה עם ניראון על אפודת השוער הראשון, עשתה את שלה. 

בינתיים, רוני לוי ממשיך בחיפוש אחר זרים, כשבנתניה סיפרו כי ב-48 השעות האחרונות חלה התקדמות מסוימת, אך עדיין לא התקדמות שהובילה לסיכום עם המועמדים. לוי מבין כי יצטרך לחזק את הקבוצה בשני שחקנים נוספים מלבד שוער.

רוני לוי מתדרך (חגי מיכאלי)רוני לוי מתדרך (חגי מיכאלי)

ווילסון אובחן עם קרע והוא בספק לק”ש

כעת, מעניין יהיה לראות אם רוס קסטין יחליט לחזק משמעותית את הקבוצה, לאחר שנתניה רשמה רווח של כמעט ארבעה מיליון אירו ממכירתם של דניאל דאפה להפועל ת"א וג'וסלין טאבי לסנדרלנד. נכון לרגע זה ולאחר העובדה שתומר יוספי לא רוצה כרגע לחזור לישראל, לנתניה אין מועמד ישראלי רלוונטי.

ווילסון האריס עבר אמש צילום זכר לפציעה באימון ביום רביעי בשריר האחורי, כאשר תוצאותיה בישרו על קרע קטן בשריר. האבחנה הראשונית מדברת על היעדרות של בין מספר ימים לשבועיים, כאשר בהמשך השבוע בנתניה ידעו אם יוכל ליטול חלק במשחק בשבת מול ק"ש, אך ההערכה היא שלא ייסוכן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */