היסטוריה במלבורן: אלקראס הכניע את ג'וקוביץ'

הספרדי הפך לצעיר בהיסטוריה שמשלים גרנד סלאם קריירה עם 1:3 על הסרבי, שרשם הפסד ראשון אי פעם בגמר במלבורן בגיל 38.

|
נובאק ג'וקוביץ' וקרלוס אלקראז מתמודדים (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' וקרלוס אלקראז מתמודדים (רויטרס)

רגע היסטורי נרשם הערב (ראשון) ברוד לייבר ארנה. קרלוס אלקראס, הפנומן הספרדי, השלים את הפאזל הגדול של עולם הטניס והפך לטניסאי הצעיר ביותר בהיסטוריה שמשלים "גרנד סלאם קריירה". אלקראס עשה זאת בסטייל, כשגבר בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה על המלך הבלתי מעורער של המגרש הזה, נובאק ג'וקוביץ', בתוצאה 6:2, 2:6, 3:6 ו-5:7 בתום דרמה אדירה שנמשכה ארבע מערכות.

עבור ג'וקוביץ' בן ה-38, שקיווה להניף גביע גרנד סלאם מספר 25 בקריירה, מדובר ברגע כואב במיוחד. זהו ההפסד הראשון של הסרבי אי פעם בגמר במלבורן, אחרי עשרה ניצחונות רצופים במעמד הזה. נדמה שדווקא במבצר האישי שלו, המזל שתמיד עמד לצדו של נולה – או "הכסף של הבית", כפי שמכנים זאת הפרשנים – אזל סוף כל סוף.

נובאק ג'וקוביץ' בפעולה נגד קרלוס אלקראז. (רויטרס)נובאק ג'וקוביץ' בפעולה נגד קרלוס אלקראז. (רויטרס)

המשחק נפתח דווקא בשליטה של הסרבי, שנראה היה בדרך לזכייה נוספת אחרי 2:6 קליל במערכה הראשונה. אלא שאז, המומנטום עבר לצד של הספרדי הצעיר. אלקראס החל להשתמש במגוון החבטות האדיר שלו כדי להתיש את ג'וקוביץ', שהלך ודעך מבחינה אנרגטית. "ידעתי מה אני צריך לעשות, אבל דברים קרו והרמה שלי פשוט צנחה מצפון לדרום תוך שני משחקונים", הודה ג'וקוביץ' בסיום.

אחד הרגעים המרתקים במשחק התרחש במצב של 4:5 לאלקראס במערכה הרביעית. ג'וקוביץ' ישב על הכיסא בהפסקה, מגבות על כתפיו, ונראה אבוד במחשבותיו. כשעיניו של רפאל נדאל צופות בו מהשורה הראשונה ביציע, נולה נראה כמי שמהרהר בקריירה הארוכה שלו שחלפה כהרף עין. הוא הצליח לחזור ולהילחם לעוד שני משחקונים, אך בסופו של דבר אלקראס השיג את השבירה המכרעת וסגר את הסיפור.

הדרך של ג'וקוביץ' לגמר הייתה רצופה במזל: הוא נהנה מפרישה של יריב בסיבוב הרביעי, מפציעה של לורנצו מוזטי ברבע הגמר ומחוסר דיוק משווע של יאניק סינר בחצי הגמר. אך מול אלקראס, המזל כבר לא הספיק. הספרדי ידע לנצל את העייפות של יריבו המבוגר והוכיח שוב מדוע הוא נחשב ליורש האמיתי של "שלושת הגדולים".

למרות ההפסד, ג'וקוביץ' שמר על ג'נטלמניות ושיבח את יריבו בטקס הסיום. "אתה אגדי", אמר לאלקראס בחיוך, "אתה כל כך צעיר, ממש כמוני. אני בטוח שנראה אחד את השני עוד הרבה פעמים ב-10 השנים הבאות". ג'וקוביץ' רמז כי ייתכן וסבל מפציעה מסוימת במהלך המשחק, אך סירב להרחיב בנושא.

נובאק ג'וקוביץ' בקרב מול קרלוס אלקראס. (רויטרס)נובאק ג'וקוביץ' בקרב מול קרלוס אלקראס. (רויטרס)

בגיל 38, ג'וקוביץ' ממשיך להוכיח שהוא עדיין שייך לטופ העולמי, אך הערב במלבורן היה שייך לדור החדש. אלקראס, עם ארבעה תארי גרנד סלאם שונים בארון בגיל כה צעיר, הבטיח את מקומו בדפי ההיסטוריה של הענף, בעוד נולה ייאלץ להמשיך ולחפש את התואר ה-25 בטורנירים הבאים. "אני אמשיך לדחוף קדימה ואראה אם אקבל הזדמנות נוספת", סיכם הסרבי, שסירב להרים ידיים גם בערב שבו הכתר הועבר רשמית לידיים ספרדיות.

