חגיגה בנתניה: טוברוק ניצלה מהפסד, מכבי ניצחה

ערב של כדורגל בליגת העל של שנתון נערים א'. שני משחקים שהתקיימו היום (ראשון) הניבו כמות מרשימה של 11 שערים, משחק הפלייאוף העליון הוכרע בצורה ברורה לטובת מכבי נתניה שניצחה 1:4 את הפועל רעננה, בעוד שמשחק הפלייאוף התחתון הסתיים בתוצאת שוויון דרמטית, כשבית”ר טוברוק ובית”ר ירושלים נפרדו ב-3:3. המחזור יינעל ביום שלישי הקרוב עם שני משחקים: הפועל באר שבע תארח את קבוצת "צו פיוס" של עירוני קרית שמונה, מ.ס אשדוד תארח את נועלת הטבלה - קבוצת "צו פיוס" של מ.כ נהלל יזרעאל.

הפועל רעננה - מכבי נתניה 4:1

דרבי השרון, בין שתי קבוצות מרכז טבלה עם מספר נקודות זהה. האורחים מנתניה הגיעו חדים וממוקדים וקטעו רצף של שני משחקים ללא ניצחון, בעוד שהמארחת סופרת כבר ארבעה משחקים ללא ניצחון.

בדקה ה-14 מכבי נתניה כבשה שער ראשון: תרגיל חילופי מסירות בקרן קצרה בין רואי חן ללי שי חן הסתיים בבעיטה של רואי חן מזווית אלכסונית בתוך הרחבה לרשתה של רעננה, וזה 0:1 לזכות נתניה. בדקה ה-16 התקפה מתפרצת מצויינת של מכבי נתניה הסתיימה בחדירה לרחבה של ירין אבוחצירה, יליד 2010, שסיים בבעיטה לרשת והכפיל את יתרונה של קבוצתו ל-0:2.

ירין אבוחצירה (נזיה סולטאן)

בדקה ה-34 מהלך בילד אפ מיותר ויומרני של הפועל רעננה עלה למארחת באיבוד כדור, שהוביל להכשלה ברחבה על שחקן אורח. איתי דוד, הבלם והקפטן של נתניה, תרגם את בעיטת הפנדל להגדלת יתרונה של קבוצתו ל-0:3.

בדקה ה-68 הפועל רעננה הצליחה לכבוש שער מצמק. בעיטה חופשית מרגלו של הקפטן, אריאל שוורצמן, נהדפה ע"י עידו בר טל, שוערה של נתניה. עומר צחי, שעלה כמחליף חמש דקות קודם לכן, עט על הכדור החוזר ובעט לרשת - 1:3 לזכות נתניה.

בדקה ה-78 בעיטת שוער ארוכה במיוחד של עידו בר טל מצאה את ירין אבוחצירה קרוב לרחבת ה-16 של רעננה. מלך שערי נתניה, בנו של שמעון, חלוץ עם עבר נכבד בליגת העל, דהר לעבר רחבת רעננה ובשערו ה-21 בכל המסגרות, קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:4 לזכות מכבי נתניה, שמוצאת את עצמה במקום החמישי ובמרחק 4 נקודות מהרביעית בטבלה, מכבי חיפה.

בית"ר טוברוק נתניה - בית"ר ירושלים 3:3

המחזור עדיין לא תם, אך ככל הנראה זה המשחק הדרמטי ביותר של המחזור, אחד מהדרמטים ביותר של העונה. הירושלמים, הקבוצה עם המאזן הגרוע ביותר בליגה במשחקי החוץ, הצליחה בעשרה שחקנים להפוך את הקערה על פיה, למחוק פיגור של שני שערים ולעלות ליתרון, אך למדה על בשרה שכדורגל משחקים מעבר ל-90 דקות. עם זאת, הקבוצה מהבירה מקדימה בנקודה אחת את בני סכנין, שמדורגת במקום המוביל למשחק המבחן. טוברוק התרחקה שש נקודות מהקו האדום.

בית"ר ירושלים נערים א (ראובן שוורץ)

בדקה השביעית הגבהת כדור חופשי, כ-30 מטרים אלכסונית מצד ימין לזכותה של טוברוק, הביאה להגבהת כדור חופשי של הבלם, אורי מוליבבא, שמצא את ראשו של ירין אוחיון, שהקדים את השוער האורח שיצא לעברו, נגח לרשת והעלה את טוברוק ליתרון 0:1. בדקה ה-28 בית"ר ירושלים כמעט מצאה את שער השוויון, אך שוער המארחת, אושרי בוזגלו, הצליח לעצור כדור שנבעט מהרחבה, לשחרר בעיטת שוער מהירה וארוכה במיוחד לעברו של רום פרטוש, שחדר לרחבת האורחת ובעט לרשת - 0:2 לזכות טוברוק.

בדקה ה-45, רגע לפני הירידה להפסקת המחצית, בעיטה מכ-25 מטרים מרגלו של יהונתן צבי, נהדפה ע"י אושרי בוזגלו, על הכדור החוזר עט מנואל שביב, שהעביר מסירת רוחב קצרה לטוהר גני, שהמשיך בנגיעה מטווח אפס לרשת. בשערו השישי העונה קבע השחקן את תוצאת המחצית הראשונה - 1:2 לזכות טוברוק.

בדקה ה-58 בית"ר ירושלים נותרה בעשרה שחקנים, זאת לאחר שניסיון בעיטת מספרת של מלך השערים יהלי סלומניסקי, פגע בפניו של שחקן הגנה מקומי, מה שגרם להרחקתו של סמולינסקי. בדקה ה-60 התקפה מצוינת של בית"ר ירושלים הסתיימה בחדירה לרחבה של רוי טוביאק. נגיעת יד של שחקן מקומי שלחה את טוביאק לנקודה הלבנה, והוא כבש וקבע שוויון 2:2.

בית'ר טוברוק נערים א' (באדיבות המועדון)

בדקה ה-65 מנואל שביב, חילץ כדור בצורה מרשימה בסמוך לקו ימין במחצית המגרש, העביר מסירת עומק אלכסונית לעברו של דניאל פוקסמן, שדהר באגף שמאל, חדר לרחבת המארחת ובעט מזווית אלכוסנית לרשת ובכך חולל מהפך - 2:3 לבית"ר ירושלים.

כדורגל משחקים יותר מ-90 דקות, זוכרים? בדקה ה-95 היוזמה ההתקפית המוגברת של טוברוק הניבה פירות, מסירת רוחב מאגף ימין מצאה את רונאל דוידוב, שעלה כמחליף 36 דקות לכן. דוידוב בעט ממרכז הרחבה לרשת וקבע את תוצאת המשחק - שוויון 3:3 דרמטי.