שמיר: היו לנו נפילות מבחינת האינטנסיביות

הפועל חולון סיימה את דרכה אתמול (ראשון) בגביע המדינה לאחר שהובסה 96:78 בידי הפועל העמק כבר בשלב רבע הגמר. הסגולים צהובים סופרים כבר ארבע שנים רצופות ללא הכרטיס לחצי הגמר והאכזבה עם סיומו של המשחק הייתה גדולה בערב שהזכיר במידה רבה את משחקיה האחרונים של חולוניה בליגת האלופות של פיב"א ממחצית בה נראה שיואב שמיר וחניכיו נמצאים בעסק ואז מחצית בשנייה שבה הם פשוט לא מצליחים להיות תחרותיים בכלל.

במועדון הודו כי פשוט עשו טעויות אך ההפסד אתמול לא הביא עימו שיח שעיקרו היה סביב הטעויות שבוצעו כי אם בביקורת על חלק מהשחקנים ואיך שנראו אתמול ברבע הגמר. אם לא היה די בכאבי הראש הרבים שיש לסגולים צהובים הרי שפציעתו של נתנאל ארצי אותו מעריכים מאוד במועדון רק הוסיפה כאב ראש אחד נוסף זאת כאשר בהמשך השבוע יואב שמיר וחניכיו יפגשו את גלאטסראיי של ג'יאנמרקו פוצקו מי שבעברו כשחקן זכה לכינוי הזבוב האטומי.

תחילה הביקורות, במועדון לא אהבו את שפת הגוף של דריק וולטון ג'וניור במשחק אתמול ולא רק את שלו כי אם גם את זו של ג'ורדן מקריי, בכל הנוגע לשינויים נוספים בסגל לחולוניה נותר עוד שינוי אחד בלבד בסגל מבחינת רישום הזרים וזאת אחרי שכבר מספר שחקנים הוחלפו. אתמול בכל הנוגע לתרומה למעשה להוציא את אדאמה סונוגו ואקסבייר מאנפורד מהם הייתה שביעות רצון, אף שחקן אחר לא הגיע לספרות כפולות, כשמי שכן היה קרוב - דארין גרין ג'וניור.

הסגולים צהובים נמצאים בעיצומה של עונה לא טובה עד כה מבחינת ההישגים, כן הקבוצה מנצחת משחקים אך בכל הנוגע לתארים השונים בינתיים מבחינה מקומית המטרה היחידה שנותרה מתחילת העונה היא לסיים בשישייה הראשונה, בינתיים חולוניה שמאז 2018, הפעם האחרונה בה הקבוצה זכתה בגביע, לא עשתה גמר, ומ-2022 לא עשתה חצי גמר כאמור כבר 4 שנים. כזכור, ב-2022 הסגולים צהובים עוד הודחו בחצי הגמר מול בני הרצליה אך ב-23 הודחו ברבע הגמר על ידי הפועל חיפה, ב-24 שוב ברבע הגמר הפעם על ידי הפועל באר שבע דימונה, בשנה שעברה הקבוצה הודחה בשלב רבע הגמר בידי בני הרצליה ואתמול הרצף נמשך עם הפועל העמק.

יואב שמיר (אורן בן חקון)

יואב שמיר אמר: "לאורך המשחק בטח במחצית הראשונה היו לנו נפילות מבחינת האינטנסיביות משהו שגם קרה לנו באירופה. אם אני צריך לשים את האצבע על משהו שהיה חסר זה פשוט להיות פשוט שם ברגע בכל פוזישן כי היו פוזישנים שאיבדנו את זה ואז נתנו או סל קל או איזה איבוד ריכוז בהתקפה עם איבוד כדור ואז מיד נענשו. דף הסטטיסטיקה קצת משקר למעט הריבאונד כי החטאנו יחסית הרבה בטח בצבע אז הוא קצת משקר כי המספרים לא כאלו נוראים אבל אני חושב ששחקני מפתח שסימנו אותם נכנסו לקצב וזה מה שפגע בנו".

על קריאות האוהדים: "מועדון כמו הפועל חולון הוא מועדון חם ואינטנסיבי, אוהדים שבאים ובאמת מלווים אותנו לכל מקום, הם נסעו לווילנה והגיעו לסאמוקוב ויש להם את הדעות שלהם ואני מכבד את זה לגמרי זה חלק מהעניין לעבוד במועדון עם לחץ כזה ואינטנסיביות כזו בסדר הגודל הזה. אני מאוד מכבד את הדעה שלהם ואני חושב שהשחקנים אני והצוות עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים ואנחנו צריכים לעשות יותר טוב ולנצח. ניצחון ומלחמה יעזרו גם לאוהדים להרגיש יותר מחוברים זה תלוי בנו, זה עלינו האחריות היא כולה שלנו".