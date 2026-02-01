יום ראשון, 01.02.2026 שעה 23:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

קטש: צריך לשחק כדי לנצח ולא לפחד להפסיד

מאמן מכבי תל אביב סיכם את ה-86:106 הלא כ"כ פשוט על קריית אתא, שהייתה צמודה במשך יותר משלושה רבעים. הורד: "לא סוד שהייתי מתוסכל מהיכולת שלי"

|
עודד קטש (עמרי שטיין)
עודד קטש (עמרי שטיין)

זה לא היה פשוט בכלל עבור מכבי תל אביב, שברחה ונרגעה רק ברבע ה-4, אבל בשורה התחתונה הצהובים הבטיחו הערב (ראשון) את המקום בחצי גמר גביע המדינה אחרי 86:106 על קריית אתא העיקשת, שנתנה פייט גדול במשך יותר משלושה רבעים.

עודד קטש סיפר: ״צריך לתת קרדיט לאתא, הם היו חסרים גבוה. לא היינו מספיק מרוכזים, משחק שיש יותר מה להפסיד. לא משחק קל, נשארנו שם וברבע הרביעי השתלם לנו לשחק עם 2 גבוהים. היום היה ניצחון חשוב, אין לנו הרבה זמן עכשיו עם שבוע כפול. ננסה להתאושש כמה שיותר. לא נראה שאחד הפצועים חוזר למשחק הקרוב מול פרטיזן. מנטלית כן אפשר לקחת מפה דברים, השחקנים הבינו שצריך לשחק כדי לנצח ולא לפחד להפסיד”.

ג’יילן הורד שהצטיין אמר: ״שיחקתי טוב, אמרו לי להיות אגרסיבי וזה מה שעשיתי. הרגשתי נהדר היום, ניצחון חשוב ביותר ובטח לקראת שני משחקי היורוליג בשבוע הקרוב. לא סוד שהייתי מתוסכל מהיכולת שלי, אבל אני משתפר״.

