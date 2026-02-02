"לא מרגיש שקיבלתי הזדמנות אמיתית בבית"ר"

אחרי תקופה מורכבת בבית”ר ירושלים אליה הגיע בפברואר 2024 מהשאלה בהפועל כפר סבא, עונה מוצלחת במכבי הרצליה בליגה הלאומית לאחר מכן וצעד אמיץ לחו”ל, החלוץ רועי בן שמעון מדבר בראיון ל-ONE על הדרך שעבר, על הביטחון שחזר אליו, על ההשתלבות במדינה זרה והחיים באלבניה, וגם: קבוצתו האלבנית אלבסני.

כשחתמת בבית”ר, האם הרגשת שקיבלת את ההזדמנויות שהגיעו לך?

“לא. אני לא מרגיש שקיבלתי באמת הזדמנות אמיתית להוכיח את עצמי. היו מעט מאוד דקות, בלי רצף ששחקן צריך כדי לבוא לידי ביטוי. בכדורגל ביטחון ואמון הם קריטיים, ובלי זה קשה מאוד להראות מי אתה באמת. אני מאמין שעם רצף משחקים וגב מקצועי, היכולת שלי הייתה באה לידי ביטוי הרבה יותר”.

בדיעבד, אתה חושב שזו הייתה טעות לחתום בבית”ר?

”אני לא חושב שזו הייתה טעות לחתום בבית”ר ירושלים. לשחק בבית”ר, עם הקהל והעוצמות של המועדון הזה, זו תחושה שאין לה תחליף וכל שחקן חולם לחוות אותה. מצד שני, זה פחות שירת אותי מקצועית כי כמעט ולא שיחקתי. כששחקן לא נמצא על הדשא לאורך זמן, זה תמיד משפיע. אבל אני לא מתחרט – זו הייתה חוויה גדולה שלקחתי ממנה הרבה דברים, גם לטוב וגם לרע”.

זוהר זסנו, ניקה חורחלי, פלאמן גלאבוב ורועי בן שמעון (שחר גרוס)

“אלבניה מקבלת אותנו בצורה יפה, לא טעיתי כשיצאתי להיות ליגיונר”

כמו שאתה יודע, חלון העברות בשיאו בישראל. האם היית רוצה לחזור לשחק לארץ?

“כרגע אני שחקן של הקבוצה שלי כאן, ואני מכבד את החוזה ואת המועדון. יחד עם זאת, בכדורגל תמיד צריך להיות פתוח להזדמנויות. אם תגיע הצעה נכונה שתשרת גם אותי מקצועית וגם את המועדון, ברור שזה משהו שיכול להיות על הפרק. אני מרגיש היום בשל יותר, בכושר טוב, ומוכן לאתגר הבא”

האם חזרה להרצליה על הפרק בעקבות העונה המצוינת שלך שם?

”אני מאוד שמח לראות את הרצליה רצה גבוה בטבלה אחרי עונה מצוינת. זה מועדון שיש לי אליו הרבה אהבה, עם אנשים טובים שאני מאוד מעריך, ואני מאחל להם באמת את כל הטוב. בכדורגל, כמו בחיים עצמם, אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד”.

האם ההשתלבות במדינה זרה והאנטישמית הקשתה עליך מקצועית או יומיומית?

”קודם כול חשוב לי להגיד שאלבניה, למרות שהיא נחשבת מדינה מוסלמית ברובה, דווקא מקבלת אותנו בצורה מאוד יפה. האנשים כאן טובים, חמים ומכבדים. הם מודעים למה שקורה בארץ, אבל זה פחות מעניין אותם. אני לא נתקלתי כאן באנטישמיות, וזה לא הקשה עליי לא מקצועית ולא יומיומית. ההשתלבות שלי כאן הייתה טובה מאוד, והתחברתי לחברים בקבוצה כבר מהיום הראשון”.

האם לדעתך זו הייתה טעות לצאת כלגיונר או דווקא צעד נכון?

”אני לא חושב שזו הייתה טעות. מבחינה מקצועית זה צעד שעשה לי טוב. אני משחק בליגה טובה ואנחנו במקום הראשון כרגע. זו ליגה שהולכת ומשתפרת, עם סגנון שונה מהכדורגל בארץ – קצב אחר, דרישות פיזיות וטקטיות אחרות. זה מוציא אותך מאזור הנוחות ומחזק אותך מנטלית, ולכן זה היה צעד נכון עבורי”.

רועי בן שמעון עם סוכנו עידן בן אבו (פרטי)

ההבדל בין הליגה האלבנית לישראלית, והאמוציות בדרבי

איפה אתה היום מבחינת כושר גופני?

”אני מרגיש בכושר גופני מצוין. אני עובד קשה מאוד באימונים, ויש כאן הרבה יותר דגש על פיזיות, אגרסיביות וכושר גופני לעומת מה שהכרתי בארץ. מבחינת כושר ויכולת – אני מרגיש מוכן”.

מה ההבדל בין הליגה האלבנית לליגה הישראלית?

”יש הבדל די גדול. הכדורגל כאן הרבה יותר הגנתי, הקבוצות קודם כול חושבות איך לא להפסיד ורוב המשחקים נגמרים בתוצאות נמוכות. יש הרבה יותר אגרסיביות במאבקים, עבודה פיזית ושחקנים שרצים המון. הקצב גבוה והמשחק מאוד אינטנסיבי”.

האם באלבניה יש משחקים עם אמוציות כמו בדרבים בישראל?

”כן, בעיקר בדרבים. הדרבי הכי חזק הוא פרטיזני מול טירנה, וגם אצלנו – אלבסני מול טירנה – זה תמיד משחק חם. האוהדים אוהבים אבוקות ונפצים, אבל תמיד יש הרבה משטרה מסביב, וממה שאני חווה – העניינים נשארים בשליטה”.

רועי בן שמעון (kristo)

איך זה לשחק בליגה של עשר קבוצות ולפגוש אותה יריבה ארבע פעמים בעונה?

”בהתחלה זה היה חדש לי, אבל זה גם מעניין. אתה לומד להכיר את הקבוצות והשחקנים היריבים הרבה יותר טוב, יודע למה לצפות ומגיע לכל משחק מוכן יותר”.

מה גרם לך לעבור מליגת העל לליגה שנחשבת חלשה באירופה?

”הרבה אנשים מרימים גבה כששומעים אלבניה, אבל בפועל הליגה כאן מדורגת לפני ישראל. היא בתהליך שיפור רציני – במגרשים, במתקנים, בציוד ובגישה. יש כאן שחקנים שעושים מפה קפיצת מדרגה לאירופה, ומי שנמצא כאן מבין שזו ליגה טובה יותר ממה שחושבים”.

אלבניה תוכל לשלוח נציגות למפעלים אירופיים בקרוב?

”כן. יש כאן רצון אמיתי לקדם את הליגה, וגם בשנה האחרונה היו קבוצות שלא היו רחוקות מהעפלה. אני מאמין שבשנים הקרובות נראה נציגות אלבנית באירופה”.