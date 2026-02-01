דיווח בספרד: ג'וד בלינגהאם צפוי להיעדר כחודש

ריאל מדריד הודיעה הערב (ראשון) על תוצאות הבדיקות של ג’וד בלינגהאם: “הוא אובחן עם פגיעה בשריר הגיד השמאלי שברגלו השמאלית, נעקוב אחרי החלמתו”. האנגלי צפוי להחמיץ את שני משחקי הפלייאוף של הבלאנקוס מול בנפיקה ליסבון בליגת האלופות בנוסף לשלושה משחקי ליגה.

בדקה התשיעית של המשחק בין ריאל לראיו וייאקנו, בלינגהאם ביצע ספרינט אל עבר הכדור, כשלפתע בלי פגיעה הנראית לעין נעצר ונשכב על הדשא כשהוא נאנק מכאבים, בראהים דיאס החליף אותו. כזכור, המשחק הסתיים ב-1:2 דרמטי, לאחר שער של קיליאן אמבפה מהנקודה הלבנה עמוק בתוך תוספת הזמן.

החבורה של אלברו ארבלואה לא נראית טוב במשחקים האחרונים, כשבנוסף להפסד לבנפיקה ברביעי האחרון, הם בקושי ניצחו את היריבה העירונית מתחתית הטבלה, והיעדרותו של בלינגהאם מסבכת מאוד את המאמן החדש, כשמעבר למשחקים החשובים בליגת האלופות גם במסגרת המקומית מצפים לו משחקים לא קלים, שהוא לא יכול להרשות לעצמו לאבד בהם נקודות