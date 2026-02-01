יום ראשון, 01.02.2026 שעה 23:07
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2327-1622חטאפה15
2335-2322ולנסיה16
2230-1822ראיו וייקאנו17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

דיווח בספרד: ג'וד בלינגהאם צפוי להיעדר כחודש

הקשר האנגלי, שנפצע במהלך המשחק מול ראיו וייקאנו והוחלף בדקה העשירית, סובל מפגיעה בגיד שברגלו השמאלי. ג'וד סיפר כי הוא הרגיש דקירה בהאמסטרינג

|
ג'וד בלינגהאם נאנק מכאבים (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם נאנק מכאבים (IMAGO)

ריאל מדריד הודיעה הערב (ראשון) על תוצאות הבדיקות של ג’וד בלינגהאם: “הוא אובחן עם פגיעה בשריר הגיד השמאלי שברגלו השמאלית, נעקוב אחרי החלמתו”. האנגלי צפוי להחמיץ את שני משחקי הפלייאוף של הבלאנקוס מול בנפיקה ליסבון בליגת האלופות בנוסף לשלושה משחקי ליגה.

בדקה התשיעית של המשחק בין ריאל לראיו וייאקנו, בלינגהאם ביצע ספרינט אל עבר הכדור, כשלפתע בלי פגיעה הנראית לעין נעצר ונשכב על הדשא כשהוא נאנק מכאבים, בראהים דיאס החליף אותו. כזכור, המשחק הסתיים ב-1:2 דרמטי, לאחר שער של קיליאן אמבפה מהנקודה הלבנה עמוק בתוך תוספת הזמן.

החבורה של אלברו ארבלואה לא נראית טוב במשחקים האחרונים, כשבנוסף להפסד לבנפיקה ברביעי האחרון, הם בקושי ניצחו את היריבה העירונית מתחתית הטבלה, והיעדרותו של בלינגהאם מסבכת מאוד את המאמן החדש, כשמעבר למשחקים החשובים בליגת האלופות גם במסגרת המקומית מצפים לו משחקים לא קלים, שהוא לא יכול להרשות לעצמו לאבד בהם נקודות

