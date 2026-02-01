פרץ: כיוונו להישארות, היום רוצים פלייאוף עליון

הפועל פתח תקווה המשיכה הערב (ראשון) בכושר הנהדר שלה העונה כשגברה 0:2 על מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-21 של ליגת העל. רועי דוד (50’) וגולן בני (90+8’) הכריעו את גורל ההתמודדות. עקב הניצחון, חבורתו של עומר פרץ עולה למקום השישי שמוביל לפלייאוף העליון. מנגד, הפסד הבכורה של אבי אבינו על הקווים גרם לדרומיים להסתבך במאבקי התחתית, והם עלולים לרדת מתחת לקו האדום עוד בסיום המחזור הנוכחי.

מאמן המלאבסים, עומר פרץ, אמר בסיום המשחק: “חצי ראשון טוב שלנו, חצי שני עם הרבה איבודי כדור נתן לאשדוד לחזור למשחק. אומנם קיבלתי מתנת יום הולדת מאוחרת אבל היה חשוב לעצור את רצף ההפסדים והכי חשוב שהשחקנים הבטיחו לי ניצחון וקיימו”. עוד הוסיף פרץ על שחקני החיזוק החדשים וכובש השער הראשון: “לגבי הרכש, אלכס ודיארה מהווים תחרות טובה לשחקנים הקיימים, עומק בסגל הוא מרכיב הכרחי לקבוצה שרוצה להחזיק במאבקי הפלייאוף. לרועי דוד יש משחק ראש, משחק רגל, חוש לשערים, יש לו הכל לילד הזה, אבל הסוד זה עקביות”.

בהתייחסות להפסדים האחרונים ולהמשך העונה המופלאה של קבוצתו שיתף: “כדורגל זה החיים שלנו ואנחנו מכורים למתח הזה, יש לנו מאבק עיקש להיכנס לפלייאוף. הגענו לעונה עם מטרה להישאר ליגה, היום אנחנו כבר מכוונים לדובדבן שבקצפת. כרגע אני עם חוזה לשנה הבאה, זה מועדון גדול ואני שמח להיות פה, ימים יגידו מה יהיה בעתיד אבל כרגע אני נותן ואמשיך לתת את כל כולי למקום הזה”.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

בסיום, עלה לעמדת הראיונות רועי דוד, מלך השערים של המארחת וכובש השער הנפלא בדקה ה-50: “תחושת כיף גדול לנצח ואין תחליף לתחושה של אחרי גול. האמת שאני אפילו לא זוכר את הגול עצמו, ראיתי שחור ורצתי לכיוון הקהל, שם אני זוכר את אבא שלי רץ ביציע עם ידיים על הראש, זה רגע שאזכור לכל החיים. כיף שהקהל תומך בי ואני מצליח להחזיר לו, מקווה להמשכיות בכיבוש השערים והניצחונות. מתחילת השנה ידענו איזה צוות וקבוצה יש לנו, היום עשינו צעד ענק לפלייאוף וביום שבת יש לנו מלחמת עולם בדוחא”.

אבינו: “אשדוד לא תרד”, אבישי כהן: “אחרי מכבי ת”א, חיכיתי לחזור לעשות מה שאני אוהב”

מאמן מ.ס אשדוד, אבי אבינו פתח בדבריו: “אני חושב שבחצי הראשון לא הצלחנו לממש את תוכנית המשחק שלנו, ידענו שהיריבה תשכיב אותנו לאחור ותניע את הכדור. בחצי השני הצלחנו לייצר מומנטום, אבל הכדורים לא נכנסו. לוקחים את הגישה של השחקנים, גם אלו שנכנסו עשו עבודה טובה, משבוע לשבוע אנחנו נראה כדורגל טוב יותר ויותר. נגד בית”ר גם שלטנו ויזמנו מצבים, זאת הדרישה שלי ושל ניר מהשחקנים, אשדוד לא תרד ליגה”.

המגן של אשדוד אבישי כהן סיכם: “המחצית הראשונה הייתה של פתח תקווה, למרות שידענו שהם יבואו לשחק התקפי ופתוח. לרוע מזלנו חטפנו גול מכדור קרן ומאז היינו צריכים לרדוף. את השני קיבלנו שכבר היינו חייבים להמר על הכל. מאמין שרואים את השינוי שהמועדון עובר, אנחנו יודעים שנגיע לאיפה שצריך”. במבט אישי שיתף כהן: “בשנה וחצי האחרונות חוויתי סיטואציה קשה מאוד, עבדתי קשה וחיכיתי להזמנות, אחרי אימונים במכבי תל אביב נשארתי לעשות אקסטרות כי ידעתי שאני חייב להתכונן לרגעים כאלה שאחזור לשחק כדורגל. חיכיתי מאוד לחזור לעשות מה שאני אוהב ולמדתי מכל מה שקרה, זה היה לא נעים אבל כמקצוען צריך להסתכל קדימה”.