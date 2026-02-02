"וזו רק ההתחלה": סיפורו המדהים של יאיר מרדכי

למרות מאבקי התחתית העונה, אחד הדברים הבולטים בעירוני קריית שמונה של שי ברדה הוא נושא קידום שחקני הבית, כאשר לא פחות משבעה שחקנים לוקחים חלק פעיל ובולט בסגל הקבוצה, כשלפחות בכל נושא ההוצאה לפועל, בולט במיוחד יאיר מרדכי עם שבעה שערי ליגה, כולל צמד בשבוע שעבר בטרנר מול הפועל באר שבע.

מרדכי בן ה-22, שהוא גם בן העיר, כבר רושם עונה שלישית בקבוצה הבוגרת והיה לו חלק לא קטן בהעפלת הקבוצה לליגת העל, אך באופן טבעי, הצמד מול החבורה של רן קוז'וק בשבוע שעבר, היה זה הפך את שמו למתוקשר יותר וגם העניק לו את תואר שחקן המחזור של ONE בתום המחזור הקודם.

אבל זהו גם סיפורו של מרדכי, שבמועדון מספרים שהדבר הבולט ביותר בקריירה שלו, הוא סיפור התפתחות אישי, שמנוהל בפינצטה ומראה התקדמות שנתית, חודשית ואף שבועית. כבר בגיל צעיר, הוא סומן כאחד השחקנים המבטיחים של קבוצת הנוער, כשכבש 14 שערים בשנתיים בליגת העל לנוער ואף רשם הופעה אחת בתום עונת 2022/23, עונת הירידה הקודמת, מול בית"ר ירושלים.

יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)

עונת הפריצה והקשר המשפחתי המורכב

"אימנתי את יאיר בעונה האחרונה שלו בקבוצת הנוער כחריג גיל ולדעתי את הפריצה שלו הוא עשה בעונה הזו כשזכינו בגביע המדינה, וליאיר היה חלק עיקרי בזכייה. אחרי זה ההשתלבות המהירה בקבוצה הבוגרת הייתה לו קלה", החמיא לו השבוע עומר לוינזון.

אלא שאולי הדבר שהיה הכי מורכב עבור השחקן, היה הקרבה המשפחתית למנכ"ל הקבוצה, יוסי אדרי. כיאה לכדורגל הישראלי, כשאתה משחק בקבוצה בה יש לך קשר משפחתי לאחד מבעלי התפקיד, שופטים אותך יותר. כך קרה עם הקשר אריאל שרצקי, נכדו של הבעלים איזי וכך קורה גם עם מרדכי.

אך עוד לפני הקשר ליוסי, ניתן לספר שבכלל, הקשר לכדורגל, החל עוד מהסב יהודה, שהיה שחקן בקבוצה בשנות ה-50 וה-60 כבלם ואף נשא את סרט הקפטן. משם, זה המשיך כאמור גם לדוד יוסי.

כאמור, הקרבה המשפחתית, הייתה אולי אפילו בעוכריו של הקשר ההתקפי של ברדה. טיפלו בו בצורה נוקשה יותר, עם זכוכית מגדלת ואם מישהו תוהה לעצמו: אז גם הקשר עם הדוד במסגרת המועדון הוא בקושי של שלום שלום. מרדכי, תמיד היה צריך להוכיח יותר והשנה הוא גם מוכיח.

עומר לוינזון (ראובן שוורץ)

המעבר לליגת העל

עונת הפריצה הראשונה של יאיר, שקרוי על שם אח של אביו, שנרצח בפעולת איבה, כללה שמונה שערי ליגה עוד בליגה הלאומית, כשבלט מכולם הצמד מול עירוני טבריה במחזורי הסיום, בניצחון שהבטיח כמעט רשמית את הכרטיס לליגת העל.

גם המספרים הללו, לא הבטיחו לו מקום בהרכב, כשעונת המעבר לליגת העל אשתקד, לוותה בשער אחד שהובקע בחודש ספטמבר, גם הוא נגד טבריה. המאמן שי ברדה, שכבר היה לו חלק משמעותי בפיתוחם לא מעט שחקנים בשנים האחרונות, במיוחד שחקני התקפה כמו עומר אצילי, יונס מלאדה, עידן טוקלומטי ועוד רבים אחרים, היה "עסוק" בלא מעט שיחות אישיות והצבת מטרות.

בניגוד לאצילי, מרדכי כאמור לא זכה לחולצת ההרכב באופן מיידי והיה צריך לעבור לא מעט, אך אותן קטגוריות שהוזכרו בסוף הפסקה הקודמת, הוכיחו את עצמן, כאשר אם עד אז דובר על כישרון, אך לא על שחקן שלם, גם האספקטים הנוספים שופרו במשחק. במהלך העונה הקרובה, שתכף ניגע בה, מרדכי הפך "משחקן מפוזר לשחקן שלם", הגדירו זאת השבוע בק"ש.

יאיר מרדכי בפעולה (חג'אג' רחאל)

הסיבה שהפך לאחד הקפטנים

אחד הדברים שרצו במועדון לשפר הוא גם את נושא המעורבות והכוונון המנטלי. כיאה לאחד שסומן כבר במחלקת הנוער, במועדון רצו גם לחדד את נושא האחריות והמנהיגות וברדה, שרצה לקבל את זה מהשחקן, החליט למנות אותו לאחד מהקפטנים במהלך הקיץ.

העונה, היא העונה של מרדכי: שבעה שערי ליגה יש לו, כאשר אם רוצים להסתכל בשיפור המשמעותי שעשה והפך אותו לשחקן שלם, מספיק להסתכל על נתוני ה-GPS מהמשחק בטרנר: מרדכי, היה זה שרץ הכי הרבה ולמעשה תהליך הבישול שחווה, הוכיח את עצמו.

יאיר מרדכי עם שי ברדה (שחר גרוס)

התעניינות מב”ש, הפועל ת”א וה-MLS

הצמד בטרנר הגיע בדיוק אחרי שהחל הרעש התקשורתי סביבו, כאשר הרעש שקרה לאחר המשחק, היה אף גדול יותר, בעוד מרבית הקבוצות הגדולות בליגה הביעו התעניינות לקראת העונה הבאה, כשבראש ובראשונה הפועל ב"ש והפועל תל אביב.

אפילו נציג מקבוצת קולומבוס קרו, אותה קבוצה שבאה לצפות בסאקו באנגורה מול מכבי חיפה ולבסוף רכשה אותו, התרשם והכניס אותו לרשימת המעקב, כאשר בתום העונה הקשר הצעיר מסיים את חוזהו והקבוצה שתרכוש אותו תצטרך לשלם דמי השבחה.

בינתיים, גם האנליסט של הקבוצה, טל ברגר, מלווה אותו ועובד איתו בעיקר על ההתנתקות מכל רעשי הרקע, אך מרדכי הבהיר חד וחלק: "אני פה בק"ש, גדלתי פה וגם אם אעזוב, אני רוצה לעשות כמה שיותר כדי לעזור לקבוצה להישאר בליגת העל", אמר.

"אני פה בק"ש, גדלתי פה וגם אם אעזוב אני רוצה לעזור לקבוצה להישאר בליגה" (חג'אג' רחאל)

“לא זורם לו דם בגוף, בדיוק מה שיעזור לו בקבוצות הגדולות”

כשמדברים על שני מאפיינים בולטים במשחק שלו, אפשר להתמקד בפן המקצועי והמנטלי: המקצועי, נוגע לוורסטיליות, שמאפשרת לו לשחק בשני הכנפיים, אך לאחרונה גם כקשר 10, מה שיכול לסייע לו. אבל התכונה המרכזית שלו היא קור הרוח.

"לא זורם לו דם בגוף וזה בדיוק המאפיין שיכול לעזור לו בקבוצות הגדולות, שם הלחץ משחק תפקיד. גם בתקופה הזאת, לא צריך לדבר איתו על ציפיות או על להוריד אותו לקרקע. הוא יודע את זה לבד והוא לא אחד שמתרגש מכל הדיבורים", אמרו במועדון.

כדי להבין כמה משפחת מרדכי האמינה בילד, מספיק להסתכל על תקופת המלחמה, בה כולם, כולל ההורים ציון ואיילה, האח יובל והאחות נועה, העתיקו את מגוריהם לנתניה (שם מארחת קבוצתו את משחקיה) ואף ליוותה אותו לכל אימון ומשחק עוד מתקופת הילדים.

"לא זורם לו דם בגוף, יעזור לו בגדולות" (חג'אג' רחאל)

רק ההתחלה: העתיד של מרדכי, והמפגש הערב מול מכבי ת”א

בתקופה האחרונה, ק"ש הגישה לסוכנו של השחקן, שחר גרינברג, הצעה לחוזה חדש, אבל גם שם מבינים, ששום דבר לא יעצור אותו מלהתקדם. "מדובר בשחקן שהוא קודם כל מאוד חיובי עם אנרגיות טובות לחדר ההלבשה. שחקן מאוד מוכשר עם טכניקה ברמה גבוהה מאוד שגם יודע להיות ממושמע מבחינה טקטית שעובד קשה גם מעבר לאימונים", מספר לוינזון.

"יש לו יכולת בעיטה ברמה הכי גבוהה שראיתי ובנוסף יכולת הרמה של מצבים נייחים ברמה מאוד גבוהה. הוא מאוד קר רוח מול השער, ככה שאני לא מופתע מההתפתחות שלו ולדעתי זו רק ההתחלה. אין לנו הרבה שחקנים צעירים שמשתלבים כל כך מהר ועם כ"כ הרבה איכות בקבוצה בוגרת", הוא מוסיף.

הערב (שני), מרדכי (לו גם ארבעה בישולים בליגה) וק"ש יפגשו את מכבי תל אביב, כאשר לשחקן תהיה הזדמנות נוספת כדי לשפר את סיכוייה של קבוצתו לשרוד וגם לשפר את נתוניו האישיים כדי שאחרי שחלק הגדולות החלו להתעניין, אולי גם הצהובים ייכנסו לתמונה.