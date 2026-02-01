אחרי אלקראס: התחזיות להמשך עונת הטניס 2026

אליפות אוסטרליה הפתוחה של שנת 2026 הגיעה לסיומה בסוף השבוע האחרון עם רגעים היסטוריים שייזכרו עוד שנים רבות. בעוד קרלוס אלקראס ואלנה ריבאקינה חוגגים עם הגביעים במלבורן, עולם הטניס כבר נושא עיניים קדימה אל עבר שלושת הטורנירים הגדולים שנותרו העונה. האם השליטה של "שני הגדולים" החדשים תימשך, או שמא נראה פנים חדשות על הפודיום?

הניצחון של אלקראס בגמר על נובאק ג'וקוביץ' (5:7, 3:6, 2:6, 6:2 לספרדי) לא היה רק זכייה בעוד תואר, אלא חילופי משמרות סופיים. בגיל 22 בלבד, אלקראס הפך לטניסאי הצעיר בהיסטוריה שמשלים "גראנד סלאם קריירה" – זכייה בכל ארבעת הטורנירים הגדולים לפחות פעם אחת. מנגד, ריבאקינה הקזחית הוכיחה שהיא שייכת לטופ העולמי עם ניצחון מרשים בשלוש מערכות על המדורגת ראשונה, ארינה סבלנקה, בדרך לתואר מייג'ור שני בקריירה שסימן קאמבק מפואר לצמרת.

נובאק ג'וקוביץ' וקרלוס אלקראז בפעולה בגמר. (רויטרס)

**היעד הבא: פריז והחימר האדום** בעוד כארבעה חודשים ייפתח הרולאן גארוס, ושם הסיפור המרכזי יהיה הניסיון של איגה שביונטק להחזיר לעצמה את הכתר. למרות הדחה בחצי הגמר בשנה שעברה, הפולנייה נותרת הפייבוריטית הברורה על המשטח האיטי בפריז, שם זכתה כבר ארבע פעמים. מולה תתייצב האלופה המכהנת, קוקו גאוף, שתנסה להגן על התואר לראשונה בקריירה. שמות נוספים ששווה לשים לב אליהם בסבב הנשים הן מירה אנדרייבה, ילדת הפלא בת ה-18, ואלינה סביטולינה שפתחה את 2026 בכושר פנטסטי.

בגזרת הגברים, קשה לראות מישהו שעוצר את אלקראס או את יאניק סינר. אלקראס יגיע לפריז כאלוף בשנתיים האחרונות והשחקן היציב ביותר על החימר. מנגד, סינר ינסה להשלים בעצמו סלאם קריירה בפריז, לאחר שהגיע לגמר בשנה שעברה מיד עם חזרתו מהשעיה. אלכסנדר זברב, שהציג טניס גבוה במלבורן והיה קרוב להפתעה מול אלקראס, עשוי להיות האיום המרכזי על השניים, יחד עם לורנצו מוזטי האיטלקי, שמקווה להישאר כשיר פיזית לשלבים המכריעים.

**הדשא של ווימבלדון: הממלכה של סינר?** המעבר המהיר מהחימר לדשא תמיד מייצר אתגרים פיזיים ומנטליים. איגה שביונטק, שפיצחה את השיטה על הדשא ב-2025 עם ניצחון מוחץ בגמר על אמנדה אניסימובה, תנסה לשמור על התואר בלונדון. עם זאת, סבלנקה וריבאקינה, עם משחק ההגשות העוצמתי שלהן, תמיד נחשבות למועמדות טבעיות בווימבלדון. אניסימובה עצמה, שפרצה לטופ 10 בזכות הישגיה על הדשא, תנסה להוכיח שהגמר אשתקד לא היה אירוע חד-פעמי.

אצל הגברים, יאניק סינר יגיע להגן על תוארו מהשנה שעברה. האיטלקי הוכיח שהמשחק שלו מתאים בצורה מושלמת לדשא המהיר, אך הוא צפוי להיתקל בתחרות קשה מצד אלקראס וכמובן נובאק ג'וקוביץ'. הסרבי האגדי, שנעצר באוסטרליה בניסיון להשיג סלאם מספר 25, יגיע ללונדון רעב מתמיד כדי להראות לדור הצעיר שהוא עדיין כאן.

לסיכום, עונת 2026 נפתחה בסערה. עם עלייתו של אלקראס לדרגת אגדה חיה כבר בגיל 22 והמאבק הפתוח בסבב הנשים, נראה שאנחנו בפתחן של כמה מהשנים המרתקות ביותר שידע הענף. חובבי הטניס בישראל ובעולם כולו יכולים להתכונן לקיץ לוהט במיוחד על המגרשים.