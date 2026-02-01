נערים ב': חלוקת נקודות ברמת השרון

שתי קבוצות, שמקוות להבטיח בהקדם ובאופן מעשי את הישארותן בליגת העל של שנתון נערים ב', נפגשו הערב (ראשון) למשחק ליגה, הממשיך את המחזור ה-21 של משחקי הפלייאוף התחתון: קבוצת "צו פיוס" של הפועל רמת השרון - שהקדימה לפני המשחק בתשע נקודות את מ.כ נהלל יזרעאל, שמדורגת במקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה, קיוותה לחזק עמדות בצמרת הבית התחתון וגם לקטוע רצף של שישה משחקים ללא ניצחון.

מנגד, הפועל ראשל"צ קיוותה להגדיל את הפער מהקו האדום לשמונה נקודות את הפער מהקו האדום ולרשום ניצחון שני ברציפות, אחרי שבשבוע שעבר ניצחה 1:6 את עירוני קריית שמונה, שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה, אך מוחרגת מירידה.

בדקה ה-24 נפסקה בעיטה חופשית לזכותה של הפועל ראשל"צ, במרחק 35 מטרים אלכסונית משערה של רמת השרון. נהוראי אבוטבול הגביה את הכדור בגובה נמוך לרחבת ה-16 של המארחת, הכדור הגיע לאיתמר שרביט, שבעט מטווח קצר ובשערו השישי העונה העלה את ראשל"צ ליתרון 0:1.

בדקה ה-31 הפועל רמת השרון כבשה את שער השוויון: בסאם ג'אבר השתלט על הכדור באגף ימין, מרכז את תנועתו ומסר מסירה קצרה לקפטן, עילי דרעי, שהשתלט על הכדור במפתן הרחבה ובעט מכ-15 מטרים לרשת, שער שקבע בשלב מוקדם את תוצאת המשחק - שוויון 1:1.

להפועל ראשל"צ הייתה זו תוצאת 1:1 רביעית בששת המשחקים האחרונים, לרמת השרון הייתה זו תוצאת תיקו רביעית ברצף - 1:1 שנייה ברציפות.

הפועל רמת השרון מקדימה כעת בעשר נקודות את מ.כ נהלל יזרעאל, שתארח אותה בשבוע הבא. ניצחון של רמת השרון בצפון, ישאיר את הקבוצה בליגה, זמן משמעותי לפני תום העונה. במשחק הליגה בין הקבוצות רמת השרון ניצחה בביתה 0:1.

הפועל ראשל"צ תשוב לביתה ותארח את בני יהודה ת"א - מוליכת הבית התחתון, שביום שלישי תארח למשחק הנעילה של המחזור את קבוצת "צו פיוס" של בית"ר ירושלים. במשחק הליגה בין הקבוצות, שנערך בשכונת התקווה, זכתה הפועל ראשל"צ בניצחון 3:6.