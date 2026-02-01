יום ראשון, 01.02.2026 שעה 23:06
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

נערים ב': חלוקת נקודות ברמת השרון

הפועל רמת השרון והפועל ראשל"צ התרחקו בנקודה נוספת מהקו האדום, בסיומו של משחק שהסתיים בתוצאה של 1:1. שני השערים נכבשו במחצית הראשונה

|
הפועל ראשל
הפועל ראשל"צ - מכבי חיפה (צילום: חן קלדרון) (באדיבות המועדון)

שתי קבוצות, שמקוות להבטיח בהקדם ובאופן מעשי את הישארותן בליגת העל של שנתון נערים ב', נפגשו הערב (ראשון) למשחק ליגה, הממשיך את המחזור ה-21 של משחקי הפלייאוף התחתון: קבוצת "צו פיוס" של הפועל רמת השרון - שהקדימה לפני המשחק בתשע נקודות את מ.כ נהלל יזרעאל, שמדורגת במקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה, קיוותה לחזק עמדות בצמרת הבית התחתון וגם לקטוע רצף של שישה משחקים ללא ניצחון.

מנגד, הפועל ראשל"צ קיוותה להגדיל את הפער מהקו האדום לשמונה נקודות את הפער מהקו האדום ולרשום ניצחון שני ברציפות, אחרי שבשבוע שעבר ניצחה 1:6 את עירוני קריית שמונה, שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה, אך מוחרגת מירידה.  

בדקה ה-24  נפסקה בעיטה חופשית לזכותה של הפועל ראשל"צ, במרחק 35 מטרים אלכסונית משערה של רמת השרון. נהוראי אבוטבול הגביה את הכדור בגובה נמוך לרחבת ה-16 של המארחת, הכדור הגיע לאיתמר שרביט, שבעט מטווח קצר ובשערו השישי העונה העלה את ראשל"צ ליתרון 0:1.

בדקה ה-31 הפועל רמת השרון כבשה את שער השוויון: בסאם ג'אבר השתלט על הכדור באגף ימין, מרכז את תנועתו ומסר מסירה קצרה לקפטן, עילי דרעי, שהשתלט על הכדור במפתן הרחבה ובעט מכ-15 מטרים לרשת, שער שקבע בשלב מוקדם את תוצאת המשחק - שוויון 1:1.

להפועל ראשל"צ הייתה זו תוצאת 1:1 רביעית בששת המשחקים האחרונים, לרמת השרון הייתה זו תוצאת תיקו רביעית ברצף - 1:1 שנייה ברציפות.

הפועל רמת השרון מקדימה כעת בעשר נקודות את מ.כ נהלל יזרעאל, שתארח אותה בשבוע הבא. ניצחון של רמת השרון בצפון, ישאיר את הקבוצה בליגה, זמן משמעותי לפני תום העונה. במשחק הליגה בין הקבוצות רמת השרון ניצחה בביתה 0:1.

הפועל ראשל"צ תשוב לביתה ותארח את בני יהודה ת"א - מוליכת הבית התחתון, שביום שלישי תארח למשחק הנעילה של המחזור את קבוצת "צו פיוס" של בית"ר ירושלים. במשחק הליגה בין הקבוצות, שנערך בשכונת התקווה, זכתה הפועל ראשל"צ בניצחון 3:6.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */