"אנחנו רק בפיגור של 6 נקודות, זה עוד לא נגמר"

במנצ’סטר סיטי שומרים על האופטימיות אחרי ה-2:2 עם טוטנהאם, למרות שירדו למחצית ביתרון כפול הסיטיזנס הצליחו לספוג פעמיים והפער מארסנל שבפסגה גדל ל-6 נקודות.

פפ גווארדיולה השיב בציניות כשנשאל מה הייתה תוכנית המשחק שלו כשענה: “לשחק עם הכדור, להבקיע שערים ולא לספוג”, על המירוץ לאליפות השיב: “אנחנו משחקים הרבה משחקים ברמה גבוהה לא הצלחנו להיות יציבים כמו האחרים (ארסנל) יש עוד הרבה משחקים וקדימה למשחק הבא”.

אנטואן סמניו, שכבש את השער השני, אמר לאחר המשחק: “יש לנו עוד 14 משחקים, זה רק שש נקודות הפרש הם עדיין יכולים להפסיד ואנחנו עדיין יכולים לנצח זה ממש לא גמור”.