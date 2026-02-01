יום ראשון, 01.02.2026 שעה 21:26
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4136-4424מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3435-3424פולהאם8
3427-2624אברטון9
3333-3324ניוקאסל10
3326-2423סנדרלנד11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2933-3524טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2642-3124לידס16
2635-2424נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
845-1524וולבס20

"אנחנו רק בפיגור של 6 נקודות, זה עוד לא נגמר"

למרות שאיבדו יתרון כפול, והתרחקו מארסנל שבפסגה, בסיטי לא מוותרים על אליפות. סמניו: "יש עוד 14 משחקים הכל יכול לקרות", פפ: "קדימה למשחק הבא"

|
אנטואן סמניו (IMAGO)
אנטואן סמניו (IMAGO)

במנצ’סטר סיטי שומרים על האופטימיות אחרי ה-2:2 עם טוטנהאם, למרות שירדו למחצית ביתרון כפול הסיטיזנס הצליחו לספוג פעמיים והפער מארסנל שבפסגה גדל ל-6 נקודות.

פפ גווארדיולה השיב בציניות כשנשאל מה הייתה תוכנית המשחק שלו כשענה: “לשחק עם הכדור, להבקיע שערים ולא לספוג”, על המירוץ לאליפות השיב: “אנחנו משחקים הרבה משחקים ברמה גבוהה לא הצלחנו להיות יציבים כמו האחרים (ארסנל) יש עוד הרבה משחקים וקדימה למשחק הבא”.

אנטואן סמניו, שכבש את השער השני, אמר לאחר המשחק: “יש לנו עוד 14 משחקים, זה רק שש נקודות הפרש הם עדיין יכולים להפסיד ואנחנו עדיין יכולים לנצח זה ממש לא גמור”. 

