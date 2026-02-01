"אנחנו רק בפיגור של 6 נקודות, זה עוד לא נגמר"

במנצ’סטר סיטי שומרים על האופטימיות אחרי ה-2:2 עם טוטנהאם, למרות שירדו למחצית ביתרון כפול הסיטיזנס הצליחו לספוג פעמיים והפער מארסנל שבפסגה גדל ל-6 נקודות.

פפ גווארדיולה השיב בציניות כשנשאל מה הייתה תוכנית המשחק שלו כשענה: “לשחק עם הכדור, להבקיע שערים ולא לספוג”, על המירוץ לאליפות השיב: “אנחנו משחקים הרבה משחקים ברמה גבוהה, לא הצלחנו להיות יציבים כמו האחרים (ארסנל) יש עוד הרבה משחקים וקדימה למשחק הבא”.

אנטואן סמניו, שכבש את השער השני, אמר לאחר המשחק: “יש לנו עוד 14 משחקים, זה רק שש נקודות הפרש הם עדיין יכולים להפסיד ואנחנו עדיין יכולים לנצח זה ממש לא גמור”.

“יוצא מן הכלל”

דומיניק סולאנקה וצ'אבי סימונס חוגגים (IMAGO)

באנגליה לא נרגעים משער השוויון האדיר של דומיניק סולאנקה, מחמאות גם למאמן, תומאס פרנק, על השינוי הגדול ביכולת של קבוצתו שהוביל גם לשינויים בתוצאה: “אחרי שקיבל שריקות בוז במחצית הראשונה, פרנק וחניכיו ירדו לחדר ההלבשה ויצאו כמו קבוצה אחרת”.