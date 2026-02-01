יום ראשון, 01.02.2026 שעה 21:23
כדורגל ישראלי

דיווח: פרייס יעזוב את מכבי ת"א לווסט ברומיץ'

באנגליה מדווחים כי המנהל הטכני בדרך החוצה כאשר הקבוצה מהצ'מפיונשיפ כבר בתוך "השלבים הסופיים של המינוי". על אפשרות עזיבתו פורסם לראשונה ב-ONE

|
דומיניק פרייס (חגי מיכאלי)
דומיניק פרייס (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב בדרך לשינוי גדול נוסף. הצהובים יצאו לאחרונה לעידן חדש עם דמות שונה על הקווים בדמותו של רוני דיילה, שהוצג היום (ראשון) והחליף את ז’רקו לאזטיץ’ שפוטר. כעת באנגליה מדווחים כי המנהל הטכני של האלופה, דומיניק פרייס, בדרך ליעד אחר – ווסט ברומיץ’ האנגלית.

פרייס הגיע למכבי ת”א בקיץ 2023 כשהוא בן 32, והצטרף מליברפול בה שימש כחבר צוות בכיר במחלקת האנליסטים. פרייס עבד כאחד האנליסטים הבכירים של יורגן קלופ והתמקד בעיקר בפיתוח שחקני עילית.

רוני דיילה: "המטרה היא אליפות"

בדיווח עצמו נרשם: “ווסט ברומיץ’ בשלבים הסופיים של מינוי המנהל הטכני של מכבי תל אביב, דומיניק פרייס, למחליפו של אנדרו נסטורס”. במקור אחר נכתב: “דומיניק פרייס ממכבי תל אביב הוא הבחירה של המועדון, כאשר עסקה מתקרבת בין כל הצדדים”.

כזכור, ב-ONE נחשף לראשונה לאחר ההפסד 4:1 למכבי חיפה כי מיץ’ גולדהאר שוקל שלוש אפשרויות לזעזוע הקבוצה, כאשר האפשרות המרכזית היא החלפתו של ז’רקו לאזטיץ’, אך גם פרידה מפרייס שאת מרבית החודשים האחרונים לא העביר בישראל ונשאר באנגליה מסיבות אישיות, הייתה אחת מהאופציות שעלו לשינוי במועדון. כעת נראה כי אחרי לאזטיץ’, גם פרייס בדרכו החוצה ויעבור ליעד במולדתו.

דומיניק פרייס (פרטי)דומיניק פרייס (פרטי)

אם פרייס יעזוב, זה מה שמצפה לו באנגליה

אחרי 30 מחזורים בצ’מפיונשיפ, ווסט ברומיץ’ נמצאת נכון לכתיבת שורות אלה במקום ה-21 בליגה. היא הפסידה לא פחות מ-16 פעמים העונה, סיימה בתוצאת תיקו עוד חמש פעמים והשיגה מנגד גם תשעה ניצחונות.

מדובר על הידרדרות גדולה משתי העונות האחרונות, בהן ווסט ברומיץ’ הייתה במקום גבוה יותר. ב-2024/25 הקבוצה מפרוורי ברמינגהאם סיימה במקום התשיעי ונכנעה רק 12 פעמים ב-46 משחקים. שנה אחת קודם ב-2023/24, ווסט ברומיץ’ אף סיימה במקום החמישי. במידה שפרייס ינחת באנגליה, מצפה לו עבודה קשה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
