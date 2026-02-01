צימקה את הפער: דורטמונד גברה 2:3 על היידנהיים

המחזור ה-20 של הליגה הגרמנית נמשך הערב (ראשון) עם שני משחקים נהדרים. בורוסיה דורטמונד גברה 2:3 בביתה על היידנהיים, בעוד שטוטגרט ניצחה 0:1 ביתי בתום דרמה את פרייבורג.

בורוסיה דורטמונד – היידנהיים 2:3

אחרי התיקו של באיירן מינכן אתמול, דורטמונד הצליחה לצמק את הפער מהפסגה לשש נקודות. אולם זה לא היה קל. ולדימיר אנטון העלה את הצהובים-שחורים ליתרון בדקה ה-44, אך ראה את ג’וליאן ניאואס משווה את התוצאה בתוספת הזמן של המחצית השנייה ומשלים צמד ומהפך בדקה ה-48, ממש עם פתיחתה של המחצית השנייה. אך למזלה של דורטמונד, אז הגיע סרהו ג’יראסי, שכבש צמד בזק עם פנדל בדקה ה-68 ושער נוסף דקה לאחר מכן. החלוץ אף הספיק להחמיץ פנדל נוסף בדקה ה-85, אך המארחת הותירה את הנקודות בבית.

שטוטגרט – פרייבורג 0:1

משחק בין שתי הקבוצות שניצחו את מכבי תל אביב בליגה האירופית. המארחת הצליחה להכריע את המשחק בדקה ה-90 בזכות שער של ארמדין דבירוביץ’. האדומים ייצאו ביום רביעי למשחק רבע גמר הגביע מול הולסטיין מליגת המשנה, בעוד האורחת תארח את ורדר ברמן במסגרת המחזור ה-21 של הליגה.