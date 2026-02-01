יום שני, 02.02.2026 שעה 22:34
היסטוריה: אלקראס השלים גראנד סלאם קריירה

הספרדי הפך לצעיר ביותר שזוכה בכל ארבעת הטורנירים הגדולים, לאחר שגבר על נובאק דג'וקוביץ' בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה.

קרלוס אלקראס ממשיך לנפץ כל תקרת זכוכית אפשרית בדרך אל הנצח. הטניסאי הספרדי המדורג ראשון בעולם רשם הישג היסטורי חסר תקדים, כאשר הניף את הגביע באליפות אוסטרליה הפתוחה ובכך הפך לטניסאי הצעיר ביותר בהיסטוריה שמשלים "גראנד סלאם קריירה" – זכייה בכל ארבעת הטורנירים הגדולים בסבב.

הניצחון המרשים על נובאק דג'וקוביץ' בגמר במלבורן הבטיח לאלקראס בן ה-22 את תוארו השביעי בקריירה בטורנירי מייג'ור, שש שנים בלבד לאחר שערך את הופעת הבכורה שלו בסבב הבוגרים. הנתונים של הספרדי פשוט בלתי נתפסים: הוא ניצח בחמישה מתוך שמונת טורנירי הגראנד סלאם האחרונים, והוא מחזיק במאזן מדהים של שבעה ניצחונות מתוך שמונה הופעות במשחקי גמר גדולים.

בכך, אלקראס מצטרף לרשימה אקסקלוסיבית של ענקי דור – נובאק דג'וקוביץ', רפאל נדאל, רוג'ר פדרר, אנדרה אגאסי ורוד לייבר – והוא הגבר השישי בלבד בעידן הפתוח שמשיג את ה"סלאם". הוא עקף את האליל שלו, רפאל נדאל, שהשלים את ההישג בגיל 24 בשנת 2010, ואף את שיאו ההיסטורי של דון באדג' משנת 1938. נדאל עצמו צפה מהיציע במלבורן ביורשו מנצח את יריבו המושבע, דג'וקוביץ'.

"בכל שנה שהגעתי לאוסטרליה חשבתי על הניצחון וזה לא קרה. השנה הייתי רעב יותר", אמר אלקראס המאושר לאחר הזכייה. "זה חלום שמתגשם עבורי". לשם השוואה, שיאן הזכיות דג'וקוביץ' החזיק בתואר גראנד סלאם אחד בלבד לפני שהגיע לגיל 23, בעוד לאלקראס יש כבר שבעה כאלו בארון.

אחד המפתחות המרכזיים לשיפור של הספרדי הוא חבטת ההגשה שלו. מה שנחשב בעבר לנקודת התורפה היחסית שלו, הפך לנשק קטלני שמזכיר את התנועה והדיוק של דג'וקוביץ'. השיפור הזה, יחד עם האתלטיות והגיוון המפורסם שלו, הופכים אותו לכמעט בלתי ניתן לעצירה. עם 25 תארים בסבב ה-ATP, הוא כבר מדורג שני בין השחקנים הפעילים (אחרי דג'וקוביץ') בכמות התארים הכוללת.

כעת, עולם הטניס שואל האם אלקראס יוכל לשחזר את הישגו של רוד לייבר ולהשלים "קאלנדר סלאם" – זכייה בכל ארבעת הטורנירים באותה שנה קלנדרית. "זה הולך להיות אתגר ענק", הודה הספרדי. "אני לוקח את זה צעד אחר צעד. הטורניר הבא הוא רולאן גארוס, ואני מרגיש מיוחד בכל פעם שאני מגיע לשם".

מי שמסתמן כמכשול העיקרי בדרכו הוא יאניק סינר האיטלקי. השניים שולטים ביד רמה בסבב, כאשר אלקראס או סינר הוכתרו כאלופים בכל תשעת טורנירי הגראנד סלאם האחרונים (מאז אליפות ארה"ב 2023). למרות פרידתו של אלקראס ממאמנו הוותיק חואן קרלוס פררו בדצמבר האחרון, נראה כי הדומיננטיות שלו רק הולכת ומתעצמת.

אפילו המפסיד בגמר, נובאק דג'וקוביץ', חלק כבוד ליריבו הצעיר: "התוצאות שלו הן עדות לקריירה מזהירה כבר עכשיו. מגיע לו כל שבח שהוא מקבל. הוא כבר טניסאי אגדי שחקק את שמו בספרי ההיסטוריה. הכל אפשרי במקרה שלו, אין ספק בכך".

