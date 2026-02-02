יום שני, 02.02.2026 שעה 01:49
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%5193-549847דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
62%5288-551648ניו יורק ניקס
57%5777-581151טורונטו ראפטורס
56%5826-591850קליבלנד קאבלירס
55%5636-566649פילדלפיה 76'
53%5223-522445אורלנדו מג'יק
52%5946-590350שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
45%6065-603651מיאמי היט
45%5813-594951שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
30%5371-511247ברוקלין נטס
29%5864-545449אינדיאנה פייסרס
26%5583-516146וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5308-579249אוקלהומה ת'אנדר
68%5743-594750דנבר נאגטס
68%5201-551247יוסטון רוקטס
67%5143-539346סן אנטוניו ספרס
62%5305-550248פיניקס סאנס
59%5873-607051מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
54%5568-548048לוס אנג'לס לייקרס
48%5108-511846לוס אנג'לס קליפרס
45%5781-567549פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
33%5665-549748ממפיס גריזליס
31%6242-585849יוטה ג'אז
27%5935-561749ניו אורלינס פליקנס
26%6006-553050סקרמנטו קינגס

מתיחת פנים: כל מה שמצפה לאבדיה באולסטאר

כשהוא בעונת שיא בפורטלנד, הפורוורד יהיה הישראלי הראשון שייקח חלק במשחק הכוכבים. הפורמט החדש, עם מי ישתף פעולה ואיך זה הולך לעבוד. הכל בפנים

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

אחרי עונת שיא בפורטלנד, דני אבדיה הפך הלילה (בין ראשון לשני) לישראלי הראשון שייקח חלק במשחק הכוכבים של ה-NBA. בפורמט "העולם נגד ארה"ב" החדש, כשהוא משתף פעולה עם ענקים כמו יוקיץ' ודונצ'יץ', "טורבו" מגיע לאולם הנוצץ של הקליפרס כדי להוכיח שהוא שייך לטופ העולמי, ברגע היסטורי ומרגש לספורט הישראלי. 

לאחר עונת שיא חסרת תקדים במדי פורטלנד טרייל בלייזרס, דני אבדיה מתכונן לעשות את מה שאף ישראלי לא עשה לפניו ולעלות על הפרקט בלוס אנג'לס כחלק מסוף שבוע האולסטאר 2026. הבחירה באבדיה לא הגיעה בחלל ריק, היא תוצר של עונה שבה ביסס את מעמדו כאחד הפורוורדים המובילים והמגוונים ב-NBA, כשהוא מציג יכולות התקפיות משופרות לצד הגנת הברזל המוכרת שלו.

עבור האוהדים בישראל, שלא פספסו אף הזדמנות להצביע עבורו, מדובר בהתגשמות חלום ובחותמת רשמית להיותו כוכב בקנה מידה עולמי. השנה, חגיגות האולסטאר ייראו אחרת לגמרי הודות לפורמט החדש והמסקרן שהנהיגה הליגה. במקום המשחק המסורתי בין המזרח למערב, ה-NBA עברה לטורניר משולש המדגיש את העליונות של הכדורסל הגלובלי.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

ליגה עם משחקים של 12 דקות, וגמר על כל הקופה

אבדיה ילבש את מדי נבחרת ״העולם״ (Team World), שתתמודד מול שתי נבחרות המורכבות מהכוכבים האמריקאים הגדולים ביותר. השיטה החדשה מבטיחה רמת תחרותיות גבוהה מהרגיל, כאשר שתי הקבוצות שישיגו את המאזן הטוב ביותר בשלב הבתים הקצר יעפילו למשחק הגמר הגדול שיכריע מי תניף את הגביע בערב הנעילה של סוף השבוע.

הטורניר יתקיים בשיטת ליגה קצרה שתכלול ארבעה משחקים בני 12 דקות כל אחד: בשלושת המשחקים הראשונים כל הנבחרות יתמודדו זו מול זו, ושתי הקבוצות בעלות המאזן הטוב ביותר יעפילו למשחק הגמר המכריע. במקרה של שוויון במאזן הניצחונות לאחר שלב הבתים, הקבוצות שיעלו לגמר ייקבעו לפי הפרש הנקודות שצברו במשחקים המוקדמים.

לגבי תהליך הבחירה, במידה וההצבעה לא תניב מספיק שחקנים אמריקאים או בינלאומיים כדי למלא את המכסות הנדרשות, הקומישינר אדם סילבר ימנה שחקנים נוספים כדי להבטיח את קיום הפורמט של "ארה"ב נגד העולם". בנבחרת העולם, אבדיה ימצא את עצמו בחברה יוקרתית במיוחד, לצד ענקי המשחק דוגמת ניקולה יוקיץ', לוקה דונצ'יץ' ו-ויקטור וומבניאמה.

ויקטור וומבניאמה חוסם את דני אבדיה. בקרוב ישתפו פעולה (רויטרס)ויקטור וומבניאמה חוסם את דני אבדיה. בקרוב ישתפו פעולה (רויטרס)

אבדיה יוכל להיות האקס פקטור

השילוב של אבדיה עם שחקנים כאלו אינו עניין של מה בכך. הוא צפוי לתפקד כ״חוליה המקשרת״ בזכות יכולת ניהול המשחק והובלת הכדור שלו, מה שיאפשר לכוכבים שלידו להתפנות למלאכת הקליעה. עבור פרשנים רבים בארה"ב, אבדיה הוא האקס פקטור של נבחרת העולם השנה, שחקן שיכול לשנות מומנטום בזכות אינטליגנציית משחק גבוהה ואנרגיה בלתי נגמרת על הפרקט.

סוף השבוע החגיגי יתקיים באולם ה״אינטואיט דום״ החדשני בלוס אנג'לס, שם ירכז אבדיה את תשומת הלב של מדינה שלמה. מעבר למשחק המרכזי שייערך ביום ראשון, אבדיה צפוי לקחת חלק באירועים נוספים של סוף השבוע ולהיות הפנים של המהפכה הבינלאומית ב-NBA.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

עבור הילד שגדל בהרצליה וחלם להגיע לליגה הטובה בעולם, העלייה לפרקט לצד השמות הגדולים ביותר בהיסטוריה של המשחק היא לא רק הישג אישי כביר, אלא הצהרת כוונות על עתידו של הכדורסל הישראלי בזירה העולמית.

