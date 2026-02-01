פאס החטיא פנדל דרמטי, 0:0 לקומו ואטאלנטה

המחזור ה-23 בליגה האיטלקית נמשך גם היום (ראשון), ובמקביל ללצ׳ה ועומרי גאנדלמן, קיבלנו משחק מסקרן בין קומו ואטאלנטה. שתי הקבוצות נפרדו ב-0:0 מאכזב וחלוקת נקודות.

המשחק קיבל תפנית כבר בדקה השמינית כאשר אטאלנטה נשארה בעשרה שחקנים אחרי שהונסט אהנור הורחק באדום ישיר. קומו לא הצליחה לנצל זאת ולמצוא את הרשת.

בדקה ה-98 המארחת קיבלה פנדל והזדמנות אדירה להכריע את המשחק, אלא שניקו פאס, הקשר המוכשר, לא דייק מהנקודה הלבנה והמשחק הסתיים בתיקו ללא שערים.

קומו נשארה במקום השישי בטבלה, בעוד אטאלנטה נמצאת מקום אחד מתחתיה, במקום השביעי.