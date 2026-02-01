יום ראשון, 01.02.2026 שעה 18:39
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2227-1621חטאפה16
2230-1822ראיו וייקאנו17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

בתוקפה רעה: ויניסיוס ואמבפה יסחבו את ריאל?

פודקאסט ריאל מדריד סיכם ניצחון דחוק על ראיו: הגול האדיר של הברזילאי, פציעת בלינגהאם, מחאת הקהל, מצב הקבוצה וגם הדרמה עם בנפיקה. האזנה נעימה

ויניסיוס וקיליאן אמבפה (IMAGO)
ויניסיוס וקיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד עדיין במאבק על הכתר בספרד. היום (ראשון) הדרבי מול ראיו וייקאנו סיבך את הבלאנקוס שהגיעו לדקות הסיום בברנבאו בשוויון 1:1, אבל אז נשרק פנדל וקיליאן אמבפה קבע עמוק בתוספת הזמן 1:2, ניצח את המשחק מהנקודה הלבנה - והשאיר את הפער מברצלונה המוליכה על נקודה אחת.

ריאל מדריד סובלת, נמצאת בתקופה רעה והאווירה מסביב לחוצה, אבל זה היה ניצחון דרמטי בזכות הכוכב הצרפתי שלה שסוחב את כל הקבוצה על הגב, משפיע על התוצאות שלה יותר מכל שחקן אחר ורוצה להביא תארים. אם בסוף העונה הבלאנקוס יזכו באליפות ספרד, כולם יחזרו לדקה ה-100 מול ראיו בברנבאו וייזכרו איך הוא ניצח את המשחק.

אסי ממן, חמי אלמוג ומוטל׳ה רפלד דיברו בפודקאסט ריאל מדריד ב-ONE על המצב של הקבוצה, הניצחון הדחוק, מאבק האליפות, מחאת הקהל, הגול המדהים של ויניסיוס, איך תשפיע הפציעה של ג׳וד בלינגהאם, האם קיליאן אמבפה וטיבו קורטואה הם הכוכבים הגדולים היחידים, המצוקה בהגנה והיעדר הרכש כשמתקרבים לסיום חלון ההעברות.

וגם: ההפסד לבנפיקה בליגת האלופות, המפגש הבא עם בנפיקה בליגת האלופות, הציון שקיבל אלברו ארבלואה על תקופתו כמאמן עד כה, האם ז׳וזה מוריניו מועמד לאימון הקבוצה, ההבדל בין ויניסיוס א’ לויניסיוס ב’, למה הקבוצה מרגישה כאילו היא שוחה במים עכורים, מי מסוגל לסחוב אותה קדימה לתארים, ומבט לעבר המשחקים הבאים שיהיו קשים לא פחות. האזנה נעימה.

