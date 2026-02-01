יחתום היום: אדר רטנר יעבור מר"ג לבני יהודה

בני יהודה נמצאת במגמת שיפור מאז הגעתו של אלי לוי והקבוצה התרחקה באופן משמעותי מהתחתית, אבל זה ממש לא אומר שלא חושבים איך אפשר להמשיך במגמה ועל חיזוק. מי שהעסקה להעברתו לכתום נסגרה סופית ואף תיתחם הוא אדר רטנר, שעל המעבר שלו לזהובים נחשף לראשונה ב-ONE.

רטנר יעשה את הדרך מהקבוצה של מסאי דגו לזו של אלי לוי ויחתום על חוזה לשלוש וחצי שנים, כאשר הוא יחזיק בסעיף שחרור לליגת העל. האורדונים צפויים לקבל על השחקן סכום שיהיה קרב לחצי מיליון שקלים, והעסקה בוצעה באמצעות סוכנו שלומי בן עזרא.

העונה השחקן בן ה-23 כבש שלושה שערי ליגה לזכותה של הפועל רמת גן, כשאשתקד הוא רשם את עונת השיא שלו עם שבעה שערים והוביל את האורדונים למאבקי עלייה לליגת העל עד השלבים המאוחרים של העונה. לא מזמן הוא גם כבש נגד אותה בני יהודה.