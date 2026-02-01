יום ראשון, 01.02.2026 שעה 18:54
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

סונגה ומזל בהרכב הפועל פ"ת, באטום באשדוד

קליי ואדניי ישלימו את ההתקפה של פרץ ב-20:00, דוד ואמיין בקישור, ניר, רוטמן, דגני וכהן בהגנה. מנגד, מוצ'ה, טמם, דבוש וגורדנה יפתחו אצל האורחת

|
צ'יפיוקה סונגה (שחר גרוס)
צ'יפיוקה סונגה (שחר גרוס)

נותרו שישה מחזורים בלבד לעונה הסדירה. 18 נקודות בקופה. כל נקודה מכריעה ויכולה להוביל להצלחות ומצד שני כל אובדן שלה עלול להשליך עד לירידת ליגה. הערב (ראשון, 20:00) הפועל פתח תקווה ומ.ס אשדוד ייפגשו במסגרת המחזור ה-21 בליגת העל, למשחק שעלול להשליך על המשך העונה.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר, בוני אמיין, רועי דוד, ג'יימס אדניי, צ'אפיוקה סונגה, קליי ושביט מזל.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יסקי, אבישי כהן, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, חמודי עאמר, רועי גורדנה, הייפורד בוהאן, איליי טמם, נועם מוצ'ה, נהוראי דבוש וז’אן פלורן באטום.

עומר פרץ (רדאד געומר פרץ (רדאד ג'בארה)

כדורגל משחקים 90 דקות זה כבר מזמן לא נכון, וניתן לשאול את עומר פרץ ושחקניו איך הם יודעים, כשאת שני משחקי הליגה האחרונים הם הפסידו בתוספת הזמן לבית”ר והפועל ירושלים. המלאבסים חולמים על פלייאוף עליון בעונת העלייה שלהם, אך לפני כן ייאלצו לעבור את המשוכה מעיר הנמל.

אם באורחת עסקינן, תחת ניצוחו של ניר ביטון על הקווים, הצליחה הקבוצה לעצור את רצף ההפסדים הגדול שלה ולהשיג שתי נקודות מול בני ריינה ובית”ר ירושלים שהקנו לה קצת אוויר והרחיקו אותה במעט מהקו האדום. אחרי 11 משחקי ליגה ללא ניצחון, במועדון חולמים על שלוש נקודות ובריחה מהתחתית.

ניר ביטון (שחר גרוס)ניר ביטון (שחר גרוס)

המפגש הראשון והיחיד בין הצדדים העונה הסתיים ב-1:1 כשבצורה מוזרה, היוצרות היו הפוכות לחלוטין עם מ.ס אשדוד שבאה בכושר טוב ויצאה כמאוכזבת, בעוד שהפועל פתח תקווה הייתה זו שלא הצליחה לנצח באותה תקופה. האם גם אחרי הערב היוצרות יתהפכו?

