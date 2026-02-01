יום ראשון, 01.02.2026 שעה 18:07
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

ינאי לא לחץ יד לאלדסון ולא יגיע למשחק בארנה

בעלי הפועל ת"א כעס על מקבילו בירושלים כשציפה לקבל ממנו גיבוי, ולא מתכוון לבוא למפגש הנוסף בראשון. בנוסף, הוא מצפה להתנצלות מאיגוד השופטים

|
עופר ינאי (חגי מיכאלי)
עופר ינאי (חגי מיכאלי)

לא רגוע בהפועל תל אביב אחרי ההפסד להפועל ירושלים, וממש לא על רקע מקצועי. במועדון זועמים על כל מה שקרה בנושא השיפוט במשחק החל מכל אירוע של שריקות ובטח לאור מה שקרה עם הבעלים עופר ינאי, שהורחק מהכיסא שלו והתבקש לעלות אל היציע. תחילה הוא לא עשה זאת והמשחק נעצר, אך לבסוף הוא עלה לשבת ליד האוהדים והמשחק חודש.

הבעלים זעם מאוד על ההחלטה להרחיק אותו מהפרקט. ינאי ישב צמוד לספסל של הפועל ירושלים וצילם את מאמן האורחת יונתן אלון בכל פעם שהוא עבר את קו המאמנים, ולבסוף הוא קם כדי לחפש מטען והוחלט להעיף אותו אל היציע. בנוסף לכך, במועדון זעמו על השיפוט באופן כללי בעקבות לא מעט שריקות, כולל העבודה שירושלים זרקה 22 פעמים יותר מקו העונשין.

הזעם נמשך כמובן אחרי שנשמע הבאזר הסופי, ואפילו בסיום המשחק במסדרונות בעלי הפועל ירושלים מתן אדלסון ניגש ללחוץ לעופר ינאי את היד והאחרון סירב לעשות זאת. ינאי התאכזב מאדלסון על כך שהוא לא נתן גיבוי לכל האירועים והמשיך כרגיל, ושהוא ציפה שהוא ייתן גב מבעלים לבעלים ברגע חריג שכזה.

מתן אדלסון (חגי מיכאלי)מתן אדלסון (חגי מיכאלי)

יתרה מכך, ינאי קיבל החלטה שהוא לא יגיע למשחק הבא בין הקבוצות כבר בשבוע הבא במסגרת הליגה בארנה, וזאת כאשר הוא מגיע כמעט לכל משחק גם בבית וגם בחוץ, אלא אם העבודה שלו בנופר מונעת מכך, משהו שלא קורה בדרך כלל. הפעם, בהחלטה מודעת ועצמאית, ינאי אינו מעוניין להגיע למשחק בין שתי היריבות במחזור הבא.

מעבר לכך לפי גורמים בקבוצה ינאי מצפה להתנצלות מאיגוד השופטים על כל מה שהיה, ושיגידו באופן מפורש שלא היה מקום להרחיק אותו מהכיסא שלו ולשים אותו ביציע.

