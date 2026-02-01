ינאי לא לחץ יד לאלדסון ולא יגיע למשחק בארנה

לא רגוע בהפועל תל אביב אחרי ההפסד להפועל ירושלים, וממש לא על רקע מקצועי. במועדון זועמים על כל מה שקרה בנושא השיפוט במשחק החל מכל אירוע של שריקות ובטח לאור מה שקרה עם הבעלים עופר ינאי, שהורחק מהכיסא שלו והתבקש לעלות אל היציע. תחילה הוא לא עשה זאת והמשחק נעצר, אך לבסוף הוא עלה לשבת ליד האוהדים והמשחק חודש.

הבעלים זעם מאוד על ההחלטה להרחיק אותו מהפרקט. ינאי ישב צמוד לספסל של הפועל ירושלים וצילם את מאמן האורחת יונתן אלון בכל פעם שהוא עבר את קו המאמנים, ולבסוף הוא קם כדי לחפש מטען והוחלט להעיף אותו אל היציע. בנוסף לכך, במועדון זעמו על השיפוט באופן כללי בעקבות לא מעט שריקות, כולל העבודה שירושלים זרקה 22 פעמים יותר מקו העונשין.

הזעם נמשך כמובן אחרי שנשמע הבאזר הסופי, ואפילו בסיום המשחק במסדרונות בעלי הפועל ירושלים מתן אדלסון ניגש ללחוץ לעופר ינאי את היד והאחרון סירב לעשות זאת. ינאי התאכזב מאדלסון על כך שהוא לא נתן גיבוי לכל האירועים והמשיך כרגיל, ושהוא ציפה שהוא ייתן גב מבעלים לבעלים ברגע חריג שכזה.

מתן אדלסון (חגי מיכאלי)

יתרה מכך, ינאי קיבל החלטה שהוא לא יגיע למשחק הבא בין הקבוצות כבר בשבוע הבא במסגרת הליגה בארנה, וזאת כאשר הוא מגיע כמעט לכל משחק גם בבית וגם בחוץ, אלא אם העבודה שלו בנופר מונעת מכך, משהו שלא קורה בדרך כלל. הפעם, בהחלטה מודעת ועצמאית, ינאי אינו מעוניין להגיע למשחק בין שתי היריבות במחזור הבא.

מעבר לכך לפי גורמים בקבוצה ינאי מצפה להתנצלות מאיגוד השופטים על כל מה שהיה, ושיגידו באופן מפורש שלא היה מקום להרחיק אותו מהכיסא שלו ולשים אותו ביציע.