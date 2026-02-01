היסטוריה: אלקראס זכה באליפות אוסטרליה

עולם הטניס קיבל היום (ראשון) הוכחה ניצחת לכך שקרלוס אלקראס הוא השליט הבלתי מעורער של הדור החדש. הספרדי בן ה-22 רשם היסטוריה אדירה כשזכה לראשונה בקריירה באליפות אוסטרליה הפתוחה, לאחר שגבר בתום משמרת עבודה מרשימה על האלוף הנצחי, נובאק דג'וקוביץ', בארבע מערכות.

מעבר להנפת הגביע היוקרתי במלבורן, אלקראס הפך לטניסאי הצעיר ביותר אי פעם שמשלים "גראנד סלאם קריירה" – הישג השמור ליחידי סגולה שזכו בכל ארבעת טורנירי המייג'ור (אוסטרליה, רולאן גארוס, ווימבלדון ואליפות ארה"ב). עבור הספרדי, שלא עבר את שלב רבע הגמר במלבורן עד השנה, מדובר בפריצת דרך משמעותית על המשטח הקשה באוסטרליה.

קרלוס אלקראס חוגג ניצחון גדול. (רויטרס)

הזכייה הזו הייתה מתוקה במיוחד עבור אלקראס, שהגיע ליבשת הרחוקה בסיטואציה מקצועית לא מוכרת. לראשונה בקריירה הבוגרת שלו, הוא התייצב לטורניר גראנד סלאם ללא המאמן המיתולוגי שליווה אותו מילדות, חואן קרלוס פררו, שעבר לאמן בענף הגולף. הפרידה בין השניים במהלך הפגרה עוררה סימני שאלה רבים בקרב פרשנים ואוהדים, שתהו האם הכוכב הצעיר מסוגל לשמור על יציבות ללא המנטור הצמוד שלו.

"אני פשוט שמח להוכיח לכולם שהם טעו", אמר אלקראס הנרגש במסיבת העיתונאים לאחר הניצחון. "הרבה אנשים דיברו על השינוי בצוות והטילו ספק ברמה שאציג בטורניר הזה. לא חשבתי על המבקרים, הגעתי לכאן כדי לשחק עבור עצמי ועבור הצוות שלי. כולנו יודעים כמה קשה עבדתי בטרום העונה כדי להיות מוכן לרגע הזה ולזכות בתואר".

כעת, לאחר שסימן "וי" על המייג'ור הראשון של העונה, המדורג ראשון בעולם כבר מביט קדימה לעבר המטרה הבאה והיומרנית ביותר: "גראנד סלאם קלנדרי" – זכייה בכל ארבעת הטורנירים הגדולים באותה שנה, הישג שלא שוחזר בסבב הגברים מאז עשה זאת רוד לייבר בשנת 1969. "זה יהיה אתגר עצום", הודה אלקראס. "אני רוצה לקחת את זה צעד אחר צעד. המטרה הבאה היא אליפות צרפת. יש לי זיכרונות נהדרים משם ואני מרגיש מיוחד בכל פעם שאני עולה על המגרש בפריז".

כמיטב המסורת של הטניסאי הצעיר, כל זכייה בתואר גראנד סלאם מונצחת בקעקוע חדש על גופו. הפעם, לכבוד הזכייה במלבורן, חשף אלקראס כי הוא מתכנן לקעקע קנגורו קטן על רגלו. "אני עדיין צריך לבחור את המיקום המדויק, אבל זה יקרה בטוח לפני רולאן גארוס או ווימבלדון", סיפר בחיוך. מי שמיהר לברך את האלוף הטרי מאחורי הקלעים היה האליל שלו, רפאל נדאל, במה שנראה כהעברת לפיד סופית ורשמית בין שני הענקים הספרדים.