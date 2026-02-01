יום ראשון, 01.02.2026 שעה 16:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בנבנישתי יפתח במקום ליוביסבלייביץ' בהרכב ק"ש

הקבוצה של ברדה ("לא נפלנו באף משחק מול קבוצות הצמרת") תארח את מכבי, הקשר האחורי יוסט במקום הסרבי. מרטינס ישוב ל-11, בכורה בסגל לרכש פאצ'קו

|
אופיר בנבנישתי (חג'אג' רחאל)
אופיר בנבנישתי (חג'אג' רחאל)

לאחר ההפסד הכואב במחזור שעבר, 3:2 להפועל ב"ש, עירוני ק"ש תפגוש מחר (שני, 20:00) עוד קבוצת צמרת בליגת העל, כשתארח את מכבי ת"א באצטדיון "מרים" במטרה לצבור לפחות נקודה ולנסות לברוח מהקו האדום.

הבשורה הפחות טובה למאמן שי ברדה מגיעה מחוליית ההגנה, כאשר נמניה ליוביסבלייביץ' המוצהב ייעדר. על פי המסתמן, אופיר בנבנישתי, שזוכה למחמאות על יכולתו במשחקים האחרונים, יוסט למרכז ההגנה לצידו של שי בן דוד.

מי שיחזור להרכב הוא כריסטיאן מרטינס, שבעצמו נעדר מהמשחק בטרנר בשל צהובים, כאשר הוא צפוי לפתוח במרכז המגרש לצידם של יאו אקה ואריאל שרצקי. שאר ההרכב צפוי להיות זהה לזה שפתח במשחק הקודם.

לאחר חצי שנה בה כמעט ולא שיחק, במועדון סיפרו כי אקה מנסה להשלים את הפערים בסוף כל אימון באמצעות אימוני ריצה. פרננדו פאצ'קו, עבר בבקרה וצפוי לרשום הופעת בכורה בסגל הקבוצה. אביב אברהם ייעדר בשל צהובים גם הוא.

כריסטיאן מרטינס (חגכריסטיאן מרטינס (חג'אג' רחאל)

שי ברדה: “הוכחנו שיכולים להביא נק’ מול קבוצות צמרת”

"אני מאוד מתוסכל מהמשחק מול ב"ש, כי בסוף קבוצה נמדדת לפי מספר הנקודות שהיא הביאה. בכל משחק מול קבוצות הצמרת לא נפלנו ובלא מעט משחקים היינו טובים מהיריבה. אני חושב שכן יכולנו לצאת מטרנר עם נקודות, הקבוצה שיחקה את הכדורגל שהיא משחקת מתחילת השנה אבל זו היסטוריה", התייחס המאמן שי ברדה למשחק קודם.

"מכבי ת"א אולי בתקופה פחות טובה, אבל עדיין מדובר בקבוצה עם התקציב הכי גדול בליגה. אני יודע בדיוק איך מועדון בסדר גודל כזה חושב ומה ה-DNA של המועדון הזה. יש לנו משחק סופר קשה מול יריבה שיש לה את המטרות שלה וזה שהיא בתקופה פחות טובה זה לא מוריד מהעוצמה שלה. אנחנו צריכים לדעת להתכונן למשחק הזה ולהביא נקודות. הוכחנו כבר שאנחנו יכולים להביא נקודות מול קבוצות צמרת", הוסיף.

שי ברדה (מרטין גוטדאמק)שי ברדה (מרטין גוטדאמק)

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, אופיר בנבנישתי, שי בן דוד, בילאל שאהין, יאו אקה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

